Ruska FSB ugotavlja: Srbske oblasti niso uporabile zvočnega topa

Na drugi strani pa po njenih navedbah obstajajo znaki "zrežirane provokacije, pri kateri je sodelovala posebej pripravljena skupina ljudi in uporabe pametnih telefonov za sinhronizacijo gibanja ob posnemanju učinka akustičnega topa in tudi blokiranje prve pomoči".

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je nato na današnji novinarski konferenci ob izpostavitvi rezultata preiskave FSB protestnike, ki na ulicah že mesece zahtevajo pravico za 16 žrtev zrušenja nadstreška v Novem Sadu, znova obtožil poskusa nasilnega prevzema oblasti in da so 15. marca želeli izvesti barvno revolucijo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Dejal je, da bo vztrajal pri odgovornosti, predvsem pa kazenski za tiste, ki so po njegovih besedah lagali o uporabi zvočnega topa 15. marca. "To je bil del informacijsko-psihološke vojne proti Srbiji," je ocenil.

Oblasti pod vodstvom Vučića ves čas vztrajno zanikajo uporabo zvočnega topa proti mirnim protestnikom. K preiskavi so pozvale ZDA oziroma njen preiskovalni urad FBI in svojo zaveznico Rusijo. Ali se je FBI odzval, ni znano.

Študenti oblastem očitajo, da so na omenjenem beograjskem protestu med 15-minutnim molkom v spomin na žrtve zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu uporabile zvočni top. Njihove navedbe podpirajo tudi pričevanja več tisoč udeležencev protesta, med katerimi so nekateri potrebovali tudi zdravniško pomoč. Poročali so o telesnih poškodbah, vznemirjenju, paniki in stampedu zbranih. Neodvisni srbski mediji so objavili tudi fotografijo te zvočne naprave na vozilu pred parlamentom v času protesta, kot tudi videoposnetek dogodka. Preiskavo o uporabi zvočnega topa so študenti uvrstili tudi med svoje zahteve vladi.