Ruska igralka in režiser poletela v vesolje

Igralka Yulia Peresild (37) in filmski režiser Klim Šipenko (38) sta se na 12-dnevno misijo na ISS odpravila z vesoljskim veteranom Antonom Škaplerovim.

Zgodbo filma z naslovom The Challenge, ki so jo sicer skupaj s podatki o proračunu skrivali, je razkrila ruska vesoljska agencija Roscosmos. Na zaslonu bomo lahko spremljali kirurga, ki ga bodo na ISS poslali, da bi rešil kozmonavta. Vlogo v filmu ima tudi Škaplerov in še dva ruska astronavta, poroča The Guardian.

"Meni se zdi vesolje privlačno, vabljivo in brez meja," je dejala Peresildova, ki je bila izbrana med 3.000 kandidatkami za vlogo. Nekaj ur pred vzletom je trojica prišla na izstrelitveno ploščo v popolni vesoljski opremi in pomahala množici, medtem ko se je vkrcala na vesoljsko plovilo. V skladu s tradicijo, ki so jo versko upoštevali kozmonavti, si je posadka v nedeljo pred vzletom ogledala klasični sovjetski film Belo sonce puščave (White Sun of the Desert).