Ruska imitacija McDonald'sa v mednarodnih vodah: 'To je šele začetek'

Ruska veriga restavracij s hitro prehrano Okusno & pika je svojo ponudbo razširila tudi čez rusko mejo. Razširila se je namreč tudi v Belorusijo. A lastnik ruske imitacije ameriškega velikana ob tem napoveduje: "To je šele začetek."

"Vstopamo na nov trg," je po poročanju Euronewsa dejal lastnik verige restavracij s hitro prehrano Okusno & pika Aleksander Govor in s tem napovedal selitev verige v sosednjo Belorusijo. "To je šele začetek," je dodal. V petek je družba sporočila, da dokončuje franšizno pogodbo z belorusko verigo restavracij s hitro prehrano v lasti KSB Victoryja. Pod novo blagovno znamko bodo začeli delati v nekaj tednih po zaključku vseh potrebnih pravnih postopkov in rešitvi organizacijskih vprašanj, so poročali ruski mediji, ki so dodali, da bo ta poteza ohranila več kot 2000 delovnih mest. Okusno & pika tako zdaj načrtuje odprtje 25 poslovalnic v šestih beloruskih mestih.

icon-expand Okusno & pika FOTO: AP

Veriga restavracij je sicer podrobnosti o prodaji, prihodkih in dobičkonosnosti zamolčala, čeprav je njen izvršni direktor Oleg Paroev pred tem govoril o bogastvu podjetja. Septembra je namreč dejal, da je veriga prodala več kot 1,2 milijona hamburgerjev, pri čemer je trdil, da občasno uživa tudi v dnevih, ko je prodaja višja od tiste pod blagovno znamko McDonald's. Okusno & pika je ruski McDonald's prevzel po tem, ko se je ameriški velikan hitre prehrane po začetku vojne v Ukrajini odločil za odhod iz Rusije. A poslovanje novih restavracij je bilo vse od njihovega odprtja v juniju burno. V teh mesecih so se namreč soočili s številnimi težavami, okoli 800 restavracij pa so te tudi pokopale. Težek začetek za rusko prenovo blagovne znamke je predstavljalo tudi pomanjkanje ocvrtega krompirčka in Coca-Cole.