Zvezdnik Pink Floydov je na povabilo Rusije nagovoril Varnostni svet ZN in pozval k takojšnji prekinitvi ognja, obenem pa tudi obsodil provokatorje na Zahodu, ki so po njegovem mnenju odgovorni za prelivanje krvi med bratskim narodom. Povabilo ruske delegacije je sledilo intervjuju, ki ga je Waters dal časopisu Berliner Zeitung, v katerem je zelo pohvalil Vladimirja Putina .

Ukrajinski veleposlanik Sergij Kislica je opozoril, da je Sovjetska zveza prepovedala nastope Pink Floydov, ker so protestirali proti invaziji na Afganistan leta 1979. "Ironično, če ne celo hinavsko, je, da gospod Waters zdaj poskuša oprati drugo invazijo," je dejal ukrajinski diplomat. "Kako žalostno je za njegove nekdanje oboževalce, da je sprejel vlogo le še ene opeke v zidu, zidu ruskih dezinformacij in propagande."

Tudi drugi člani ZN so bili nad govorom malo manj navdušeni. Namestnik veleposlanika ZN za ZDA Richard Mills je priznal, da je Waters uspešen glasbenik. "Njegova usposobljenost za to, da nam govori kot strokovnjak za nadzor nad orožjem ali glede evropskih varnostnih vprašanj, se mi zdi manj očitna."

Albanski predstavnik Ferit Hoxha je opozoril, da so Watersovi nekdanji kolegi lani celo izdali pesem v podporo Ukrajini. Ta pesem pa je poglobila že tako velik razkol med Watersom in kitaristom skupine Pink Floyd Davidom Gilmourjem.

Ko je bila pesem izdana, je Waters dejal, da se mu zdi izdajanje takšnih pesmi zelo žalostno, saj spodbuja nadaljevanje vojne, poroča BBC. "Pink Floyd je ime, s katerim sem bil nekoč povezan ... Če to ime zdaj povezujemo z nečim takšnim, kot je ta posredniška vojna, se mi zdi to žalostno."

Septembra lani je Waters nasprotoval zahodni dobavi orožja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožil, da dopušča razmah skrajnega nacionalizma. V odprtem pismu Oleni Zelenski je Waters zapisal: "Žal je vaš mož pristal na totalitarno in protidemokratično zavračanje volje ukrajinskega ljudstva in v sile skrajnega nacionalizma, ki so se zlonamerno skrivale v senci in od takrat vladajo Ukrajini."

"Prav tako so od takrat prekoračile številne rdeče črte, ki jih je več let jasno določala vaša soseda Ruska federacija, in posledično so oni, skrajni nacionalisti, vašo državo usmerili na pot te katastrofalne vojne," je dodal.