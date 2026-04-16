Ruska ladja v Izrael pripeljala 'ukradeno žito', Ukrajina pričakuje zaseg

Ruski tovorni ladjar Abinsk je v Haifo pripeljal skoraj 44.000 ton pšenice, ki naj bi izvirala z okupiranih območij, Ukrajina pa zdaj od Izraela pričakuje zaseg pošiljke, ki je bila že raztovorjena v pristanišču Haifa.
Ukrajina je sporočila, da je izraelske oblasti že vnaprej obvestila o plovilu in opozorila, da bi bile uvozne operacije s takšnim tovorom "nesprejemljive". Zunanje ministrstvo je dodalo, da je prejelo zagotovila o ustreznem odzivu, poroča The Times of Israel.
"Zaskrbljujoče je, da je bilo kljub posredovanim informacijam in stikom med stranema, plovilu dovoljeno raztovarjanje v pristanišču Haifa med 12. in 14. aprilom," je še sporočilo ukrajinsko ministrstvo.
Kijev vse žito, pridelano v štirih regijah, ki si jih je Rusija po invaziji na Ukrajino leta 2022 priključila, ter na Krimu, ki ga je Rusija anektirala leta 2014, šteje za ukradeno s strani Moskve. Rusija sicer te štiri regije imenuje za svoja "nova ozemlja", vendar jih mednarodna skupnost še vedno priznava kot del Ukrajine, piše Reuters.
"Poudaril sem, da je nezakonit izvoz ukradenih ukrajinskih kmetijskih pridelkov del širših ruskih vojnih prizadevanj," je Sibiha zapisal na omrežju X. "Takšna nezakonita trgovina z ukradenim blagom ne sme biti dovoljena."
Sibiha je marca dejal, da je Rusija lani prek Črnega morja prepeljala več kot dva milijona ton ukradenega ukrajinskega žita. Ukrajinski uradniki so avgusta ocenili, da je Rusija od začetka obsežne vojne ukradla 15 milijonov ton ukrajinskega žita.