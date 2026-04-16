Ruska ladja v Izrael pripeljala 'ukradeno žito', Ukrajina pričakuje zaseg

Ruski tovorni ladjar Abinsk je v Haifo pripeljal skoraj 44.000 ton pšenice, ki naj bi izvirala z okupiranih območij, Ukrajina pa zdaj od Izraela pričakuje zaseg pošiljke, ki je bila že raztovorjena v pristanišču Haifa.

Ukrajina je sporočila, da je izraelske oblasti že vnaprej obvestila o plovilu in opozorila, da bi bile uvozne operacije s takšnim tovorom "nesprejemljive". Zunanje ministrstvo je dodalo, da je prejelo zagotovila o ustreznem odzivu, poroča The Times of Israel.

"Zaskrbljujoče je, da je bilo kljub posredovanim informacijam in stikom med stranema, plovilu dovoljeno raztovarjanje v pristanišču Haifa med 12. in 14. aprilom," je še sporočilo ukrajinsko ministrstvo.