Ruska ladja zaplula v irske vode, hitro so jo pospremili stran

Norveške, ameriške, francoske in britanske mornariške službe ter službe zračne obrambe so ladjo sprva opazile prejšnji konec tedna, ko je spremljala rusko vojaško ladjo Admiral Golovko skozi Rokavski preliv. A tokrat je prišla še bližje, ves čas pa so jo opazovale britanske obrambne sile, ki spremljajo tudi druga ruska plovila v bližini vzhodnih obalnih voda. Poleg tega so letalske sile zabeležile rusko izvidniško letalo, ki je letelo blizu zračnega prostora Združenega kraljestva, je sporočilo ministrstvo za obrambo.

Prisotnost ruske vohunske ladje Yantar v Irskem morju ni zanemarljiva. Sprožila je namreč mnoge pomisleke glede varnosti kablov, ki potekajo med Irsko in Združenim kraljestvom in po katerih poteka svetovni internetni promet iz velikih podatkovnih središč, ki jih upravljajo podjetja, ko sta Google in Microsoft.

Ladja Yantar je sicer uradno razvrščena kot pomožno splošno oceanografsko raziskovalno plovilo z zmogljivostmi podvodnega reševanja, ločena je od ruske mornarice, upravlja pa jo oddelek obrambnega ministrstva. Po podatkih analitikov obveščevalnih služb Navy Lookout lahko uporablja globinsko potapljajoče se podmornice, večkrat so jo opazili v bližini infrastrukture na morskem dnu. Analitiki menijo, da je bila naloga ladje "verjetno bolj strateško signaliziranje in zbiranje obveščevalnih podatkov kot pa sabotaža".

Docent za vojno zgodovino na univerzi v Dublinu Edward Burke je za Guardian poudaril, da je to zelo zaskrbljujoče. "Znova vidimo, da ruska mornarica preizkuša obrambo zahodne Evrope. To je le še en poziv, ki se ga ne bi smeli poslužiti, da mora Irska okrepiti svoje pomorske zmogljivosti in poglobiti partnerstva za pomorsko varnost v Evropi," je pozval.

V ponedeljek in torek so ladjo opazili zahodno od mesta Cork, kjer je še en sklop povezav med Irsko in Francijo, v nekem trenutku pa se je znašla tik znotraj irske izključno ekonomske cone, le pet do sedem kilometrov severno od kablov, ki povezujejo Irsko in Združeno kraljestvo.

Ladja Yantar je potovala z ladjo Admiral Golovko in tankerjem Vyazma, med vožnjo v Rokavskem prelivu pa so jih spremljali ladji RTA Tideforce in HMS Iron Duke. Ko sta bili Admiral Golovko in Vyazma tik pred obalo Združenega kraljestva, so irske in britanske obrambne sile vzpostavile obsežno večnacionalno operacijo. Nato so nadzor predali Francozom, ko sta se odpravili iz Rokavskega preliva, britanska mornarica pa je spremljala še eno rusko plovilo, ki je bilo namenjeno proti Baltiku.

Ko se je Yantar ločila od ladje Admiral Golovko in se usmerila proti Irskemu morju, je za približno štiri minute aktivirala svojo avtomatsko identifikacijo. Po poročilih je po vstopu v irsko ekonomsko cono izklopila transponderje, ki so oddajali njen položaj, vendar so jo Irci še naprej spremljali.

Z ladjo so skušali vzpostaviti tudi stik, a se rusko osebje ni odzvalo. V petek je nato ladja zapustila vode in se usmerila proti jugu.