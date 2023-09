Ruska mreža skušala rekrutirati Kubance za vojno v Ukrajini

Mreža iz Rusije je skušala rekrutirati Kubance za vojno v Ukrajini, so v začetku tedna sporočili s kubanskega zunanjega ministrstva. Zagotovili so, da jim je že uspelo preprečiti nekaj primerov novačenja borcev in da so sprožili postopke proti osumljenim, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Kuba jasno nasprotuje plačancem in se proti tej praksi dejavno zavzema v Združenih narodih," so zapisali v izjavi. "Kuba ne sodeluje v vojni v Ukrajini. Odločno ukrepamo proti vsakomur, ki sodeluje pri novačenju ali najemništvu z našega ozemlja z namenom, da bi kubanski državljani dvignili orožje proti kateri koli državi," so dodali.

Notranje ministrstvo pa je v četrtek sporočilo, da so v povezavi z novačenjem aretirali 17 ljudi in da jim je uspelo razbiti krog tihotapcev, ki deluje iz Rusije in je skušal prepričati Kubance v Rusiji in domovini, da se pridružijo oboroženim silam. Pri tem niso razkrili državljanstva pridržanih oseb. Med aretiranimi enega človeka sumijo, da je bil organizator teh aktivnosti, še dva pa sta domnevno novačila borce.

Kubanski tožilec Jose Luis Reyes je pojasnil, da bi bili lahko osumljenci kaznovani na zaporno kazen do 30 let, dosmrtno ali celo smrtno kaznen, odvisno od vrste kaznivih dejanj, ki segajo od trgovine z ljudmi, bojevanja kot plačanci do sovražnega delovanja proti tuji državi.

Grozijo jim obtožnice zaradi trgovine z ljudmi, novačenja in sovražnih dejanj v tujini, so sporočili z generalnega tožilstva. Obsodili pa bi jih lahko celo na smrtne kazni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija in Kuba imata sicer prijateljske odnose in sta jih še okrepili, ko je kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel konec lanskega leta obiskal ruskega kolega Vladimirja Putina v Moskvi. Kubanska vlada uradno nikoli ni javno obsodila ruske invazije na Ukrajino. Obenem pa zavrača kakršnokoli sodelovanje z Rusijo pri novačenju.