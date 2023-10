Ruska novinarka, ki je protestirala proti vojni, obsojena na osem let in pol

Nekdanja novinarka ruske državne televizije Marina Ovsjanikova, ki je marca 2022 v neposrednem prenosu protestirala proti vojni v Ukrajini, je bila obsojena na osem let in šest mesecev zaporne kazni. Moskovsko sodišče je novinarko obsodilo v odsotnosti, saj je ta pred tem pobegnila iz hišnega pripora in države.

Marina Ovsjanikova, sicer rojena v Ukrajini, je svetovni javnosti postala znana, potem ko je s protestom proti vojni v Ukrajini in širjenju propagande s strani ruskih oblasti prekinila informativno oddajo na ruski državni televiziji. Zaradi nasprotovanja ruski invaziji na Ukrajino je bila še pred pobegom v tujino večkrat aretirana in tudi denarno kaznovana. V mesecih po televizijskem protestu je Ovsjanikova nekaj časa preživela v tujini in tri mesece delala za nemški časnik Die Welt. Nato se je vrnila v Rusijo, da bi rešila spor glede skrbništva nad otrokom. icon-expand Marina Ovsjanikova s protivojnim plakatom med prenosom televizijskega dnevnika državne televizije. FOTO: Profimedia Od avgusta lani je bila v hišnem priporu, ki so ji ga določili, ker je sredi julija v bližini Kremlja protestirala s plakatom, na katerem je pisalo: "Putin je morilec. Njegovi vojaki so fašisti." Pred razsodbo je v torkovi izjavi obtožbe proti njej označila kot "absurdne in politično motivirane", poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Seveda ne priznavam svoje krivde. In ne zanikam nobene od svojih besed. Sprejela sem zelo težko, a edino pravo moralno odločitev, in zanjo sem že plačala dovolj visoko ceno," je še dejala.