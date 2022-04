Ruska urednica, ki je v živo protestirala proti vojni, dobila novo službo

Rusko novinarko je sodišče marca po protivojnem protestu na državni televiziji spoznalo za krivo kršenja zakonodaje o protestih in jo kaznovalo z globo v višini 30.000 rubljev oziroma 258 evrov zaradi organizacije nedovoljenega množičnega dogodka. Novinarka je namreč na ruski državni televiziji s protestnim plakatom in glasnimi vzkliki prekinila poročila v živo. V rokah pa je imela napis 'Ustavite vojno. Ne verjemite propagandi. Tu vam lažejo.'

Glavni urednik časnika Ulf Poschardt je pohvalil njen pogum v odločilnem trenutku za svobodo medijev in dejal, da je branila najpomembnejše novinarske vrline kljub grožnji državne represije.

Po protestu so jo oblasti pridržale in 14 ur zasliševale, njeni podporniki pa so se bali, da bo poleg globe obsojena tudi za namerno širjenje domnevnih lažnih informacij o ruski vojski, za kar je v okviru novega zakona zagrožena 15-letna zaporna kazen. Rusija je namreč od začetka invazije v Ukrajini bistveno zaostrila ukrepe proti neodvisnim medijem in kritičnim glasovom.

Primer je pritegnil tudi mednarodno pozornost in sprožil zaskrbljenost glede svobode tiska v Rusiji, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je novinarki ponudil azil v Franciji, kar pa je Ovsjanikova zavrnila in dejala, da želi ostati v Rusiji.