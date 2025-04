Ruska novinarka pobegnila iz hišnega pripora

63-letno Ekaterino Barabaš so aretirali februarja, ker naj bi prek družbenih omrežij razširjala napačne informacije o ruski vojski.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Barabašova je pisala za več medijev, med drugim tudi za časopis Republic in radio France Internationale. Časopis, ki so ga prepovedali, je bil naknadno dodan v register medijev tujih agentov, je ob novici, da so novinarko pridržali, pred dvema mesecema poročal Kyiv Independent.

Od invazije na Ukrajino leta 2022 je bila kritična do ruske vojske, zapisala je tudi, da je Rusija bombardirala Ukrajino in z zemljo zravnala cela mesta ter se odkrito postavila na stran Ukrajine.

Pobeg iz hišnega pripora je v Rusiji tvegan, a primer Barabaševe ni edini. Leta 2022 je prav tako iz hišnega pripora pobegnila nekdanja novinarka ruske državne televizije Marina Ovsjannikova, ki je med neposrednim prenosom protestirala proti vojni v Ukrajini.

Od začetka vojne v Ukrajini so ruske oblasti doma zaradi kritik na račun vojske sodne postopke sprožile proti več tisoč posameznikom.