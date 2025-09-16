Ruska obveščevalna služba za proteste v Srbiji okrivila EU

Ruska zunanja obveščevalna služba je v ponedeljek očitala Evropski uniji, da stoji za protesti v Srbiji. Po njihovih navedbah je namen skoraj eno leto trajajočih protestov v državi pripeljati na oblast vodstvo, zvesto Bruslju, kar naj bi EU poskušala doseči s "pranjem možganov mladih" prek medijev. Medtem je srbsko državno tožilstvo znova vložilo obtožnico proti 13 ljudem zaradi lanskega smrtonosnega padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, kar je bil povod za proteste po državi.

Protesti v Srbiji FOTO: AP

"Nemiri v Srbiji, z aktivnim sodelovanjem mladih, so v veliki meri produkt subverzivnega delovanja Evropske unije in držav članic tega zavezništva. Cilj evropskega liberalnega mainstreama je na oblast v tej največji balkanski državi pripeljati poslušno vodstvo, zvesto Bruslju," je v ponedeljek zapisala ruska zunanja obveščevalna služba (SVR) na svoji spletni strani. SVR je v sporočilu, ki ga povzema srbska tiskovna agencija Beta, navedla, da se mladi v Srbiji radikalizirajo, a da "scenarij barvne revolucije" ne daje pričakovanih rezultatov, med drugim tudi zaradi vpliva Srbske pravoslavne cerkve.

Protestniki v Novem Sadu blokirali cesto FOTO: Profimedia

1. novembra bo minilo leto od padca nadstreška na novosadski železniški postaji, ki je zahteval 16 življenj. Ruski obveščevalci so prepričani, da "evropske elite" nameravajo izkoristiti obletnico v svojo korist. "Glavni poudarek je na pranju možganov srbske mladine in promoviranju tako imenovane svetle evropske prihodnosti," je ob tem še zapisala SVR. Za to početje je obtožila nekatere neodvisne srbske medije, za katere brez navajanja dokazov trdi, da prejemajo znatno finančno podporo prek nevladnih organizacij, povezanih z Brusljem. Val množičnih protestov pod vodstvom študentov je Srbijo zajel kmalu po novosadski tragediji. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve tragedije in predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

V Srbiji znova vložili obtožnico proti 13 osumljenim za padec nadstreška

Srbsko državno tožilstvo je danes znova vložilo obtožnico proti 13 ljudem zaradi lanskega smrtonosnega padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. Med obtoženimi je tudi tokrat nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Dopolnitev prvotne obtožnice iz decembra lani je zahtevalo sodišče. Višje državno tožilstvo v Novem Sadu je danes vložilo obtožnico proti Vesiću, nekdanji direktorici podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jeleni Tanasković in še 11 osebam zaradi suma hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost. Poleg Vesića in Tanaskovićeve je obtožilo nekdanjo pomočnico gradbenega ministra Anito Dimovski in nekdanjega generalnega direktorja podjetja Infrastruktura železnice Srbije Nebojšo Šurlana, med obtoženimi pa so tudi projektanti, izvajalci gradbenih del in nadzorniki.