Svetli način
Tujina

Ruska obveščevalna služba za proteste v Srbiji okrivila EU

Moskva/Beograd/Novi Sad, 16. 09. 2025 11.46 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , K.H.
Ruska zunanja obveščevalna služba je v ponedeljek očitala Evropski uniji, da stoji za protesti v Srbiji. Po njihovih navedbah je namen skoraj eno leto trajajočih protestov v državi pripeljati na oblast vodstvo, zvesto Bruslju, kar naj bi EU poskušala doseči s "pranjem možganov mladih" prek medijev. Medtem je srbsko državno tožilstvo znova vložilo obtožnico proti 13 ljudem zaradi lanskega smrtonosnega padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, kar je bil povod za proteste po državi.

Protesti v Srbiji
Protesti v Srbiji FOTO: AP

"Nemiri v Srbiji, z aktivnim sodelovanjem mladih, so v veliki meri produkt subverzivnega delovanja Evropske unije in držav članic tega zavezništva. Cilj evropskega liberalnega mainstreama je na oblast v tej največji balkanski državi pripeljati poslušno vodstvo, zvesto Bruslju," je v ponedeljek zapisala ruska zunanja obveščevalna služba (SVR) na svoji spletni strani.

SVR je v sporočilu, ki ga povzema srbska tiskovna agencija Beta, navedla, da se mladi v Srbiji radikalizirajo, a da "scenarij barvne revolucije" ne daje pričakovanih rezultatov, med drugim tudi zaradi vpliva Srbske pravoslavne cerkve.

Protestniki v Novem Sadu blokirali cesto
Protestniki v Novem Sadu blokirali cesto FOTO: Profimedia

1. novembra bo minilo leto od padca nadstreška na novosadski železniški postaji, ki je zahteval 16 življenj. Ruski obveščevalci so prepričani, da "evropske elite" nameravajo izkoristiti obletnico v svojo korist.

"Glavni poudarek je na pranju možganov srbske mladine in promoviranju tako imenovane svetle evropske prihodnosti," je ob tem še zapisala SVR. Za to početje je obtožila nekatere neodvisne srbske medije, za katere brez navajanja dokazov trdi, da prejemajo znatno finančno podporo prek nevladnih organizacij, povezanih z Brusljem.

Val množičnih protestov pod vodstvom študentov je Srbijo zajel kmalu po novosadski tragediji. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve tragedije in predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

Preberi še Brutalna policijska intervencija: nad protestnike s solzivcem, gumijevkami, šok granatami

V Srbiji znova vložili obtožnico proti 13 osumljenim za padec nadstreška

Srbsko državno tožilstvo je danes znova vložilo obtožnico proti 13 ljudem zaradi lanskega smrtonosnega padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. Med obtoženimi je tudi tokrat nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Dopolnitev prvotne obtožnice iz decembra lani je zahtevalo sodišče.

Višje državno tožilstvo v Novem Sadu je danes vložilo obtožnico proti Vesiću, nekdanji direktorici podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jeleni Tanasković in še 11 osebam zaradi suma hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost.

Poleg Vesića in Tanaskovićeve je obtožilo nekdanjo pomočnico gradbenega ministra Anito Dimovski in nekdanjega generalnega direktorja podjetja Infrastruktura železnice Srbije Nebojšo Šurlana, med obtoženimi pa so tudi projektanti, izvajalci gradbenih del in nadzorniki.

Preberi še Brnabićeva zrušenje nadstreška označila za načrtovano diverzijo

Obtožnica jih bremeni več hudih kaznivih dejanj. Med njimi so kazniva dejanja, ki so omogočila uporabo železniške postaje, čeprav so potekala gradbena dela in za ta objekt ni bilo izdano uporabno dovoljenje, kaznivo dejanje, povezano s predhodnim neustreznim vzdrževanjem konstrukcije postaje, ter kazniva dejanja v fazi projektiranja in izvajanja del med prenovo.

Tožilstvo je obtožnico vložilo že konec decembra lani, a jo je višje sodišče v Novem Sadu zavrnilo oziroma zahtevalo dodatna pojasnila, da bi lahko preučili utemeljenost obtožnice.

Tožilstvo je danes poudarilo, da so navedbe iz obtožnice v celoti podprte z zbranimi dokazi, ki da potrjujejo utemeljeni sum, da so obtoženi storili očitana kazniva dejanja. Sodišču je tudi predlagalo, naj za vse obtožene odredi pripor.

Srbijo so po nesreči, v kateri je umrlo 16 ljudi, še en človek pa je bil huje ranjen, zajeli množični protesti, na čelu katerih so študenti. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve, protesti pa so prerasli tudi v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava v državi.

ruska obveščevalna služba rusija srbija protesti
Hrvaška namerava ukiniti plačevanje cestnin z gotovino

Trump napotil zvezno policijo v Memphis

KOMENTARJI (60)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GhostWithAxe
16. 09. 2025 13.01
Nisem ljubitelj Vucica, uporablja navijace za umazane posla, mutivoda, kot nek komunist, nima kaj skupnega z desnico ampak kar se tice tega da so protesti financirani iz tujine je vsekakor res. Od koga ne vem ampak sledis denarju. Kdo od nasih profesionalnih protestnikov je potoval v Srbijo protestirat? No, kdo njih financira. Na koncu vse poti vodijo do Sorosa. Vucic kakrsenkoli da je - je trn v peti doticnim ki hocejo kontrolirat Srbijo ampak jim Vucic ne pusti. Kaj je bolje? A kdo misli da potem.ne bo korupcije? Se vecji kaos, se vec korupcije in brezvladja. Pa si izberi kaj ti pase.
ODGOVORI
0 0
Bartoreli77
16. 09. 2025 13.00
+0
Kdo pa drug. V Bruslju ne delajo drugega, kot sranje.
ODGOVORI
1 1
Emil Gyöfi
16. 09. 2025 13.00
-1
Če ne igraš pod taktirko velikih izkoriščevalcev si GOTOF odvisno je samo v kateri regiji se nahajaš in tisti te bodo napadali. V EU jeNemčija in Francija ostali del sveta pa ZDA, Rusija, Kitajska. 🤨
ODGOVORI
0 1
Uporabnik1932330
16. 09. 2025 12.59
+2
Božji narod srbi,za boga imajo vučmana.
ODGOVORI
2 0
Yon Dan
16. 09. 2025 12.59
-2
Seveda EU, to je najbolj diktatorska, neonacistična združba globalistov.
ODGOVORI
0 2
Wolfman muca ne grize srebrni
16. 09. 2025 13.00
+1
Pozdravljeni resno.
ODGOVORI
1 0
fljfo
16. 09. 2025 13.02
Še sreča, da ne živiš v EU...
ODGOVORI
0 0
myomy
16. 09. 2025 12.58
-1
Nemški državni portal ARD danes poroča: "4 milijone nemških gospodinjstev ne more več plačevati visokih stroškov plina in ogrevanja."
ODGOVORI
0 1
ivan z Doba
16. 09. 2025 12.55
+0
Srbija je ena najbolj perspektivnih balkanskih držav, ki se lahko pohvali z visoko stopnjo demokracije in ničelno stopnjo korupcije. Da je standard nizek, je konstrukt zahodnih medijev in prozahodnih posameznikov, infiltriranih v Srbijo. Ljudje ljubijo vućiča, posnetki protestov pa so AI izdelek. Država cveti, kot še nikoli do sedaj. To je sopznalo tudi vodstvo EU, ki daje milijonska nepovratna sredstva Srbiji. Naš denar! P.s.smrt janšizmu!😎
ODGOVORI
2 2
Wolfman muca ne grize srebrni
16. 09. 2025 12.57
+1
Pozdravljeni maš to.
ODGOVORI
1 0
HolopjeHitler
16. 09. 2025 12.52
+2
Naši hospodarji Rusi ne bi nikoli rovarili po Srbiji. To pa mi Holopisti dobro vemo, nam pove kamerad Škrabec.
ODGOVORI
2 0
sektor1
16. 09. 2025 12.50
+3
Ruske fore naklonjene komunizmu...
ODGOVORI
4 1
fljfo
16. 09. 2025 12.55
+3
Kako so lahko ultradesničarji iz Kremlja naklonjeni komunizmu?
ODGOVORI
3 0
Gorje
16. 09. 2025 12.50
+4
Vprašanje za Srbsko oblast. Koliko Srbov se je v zadnjih 35 letih preselilo v EU in koliko v Rusijo. Ko dobijo te podatke je odgovor veliko bolj jasen, kam želijo Srbi.
ODGOVORI
7 3
Rdečimesečnik
16. 09. 2025 12.48
-1
Eu je greznica nvo jev
ODGOVORI
4 5
travc
16. 09. 2025 12.47
+5
In kaj je čudno da se dogaja kar se?Na oblasti imajo lopove in kriminalce.Tudi pri nas ni kaj bolje.
ODGOVORI
5 0
Stauffenberg
16. 09. 2025 12.47
-6
Za to trditev ne potrebujemo ruske obveščevalne službe, da nam to pove, kajti to je jasno vsakemu razmišljajočemu osebku. Za interese gre oz. za denar in kako ustvariti še eno podložno neokolonijo bruseljske klike na Balkanu.
ODGOVORI
1 7
brezveze13
16. 09. 2025 12.46
-4
za padec nastreška ni kriva vlada proti kateri so sedaj protesti ,je bil pa povod za prebujenje in ruska obveščevalna ni daleč od resnice da za tem stoji EU in njeni interesi
ODGOVORI
1 5
patogen
16. 09. 2025 12.46
+0
Ko je Broz Tito hodil po svetu, so povsod sledile neke revolucije pa teroristična gibanja delala zdraho. Enako počnejo Titovi mladinci iz Slovenije tudi sedaj.
ODGOVORI
3 3
Colgate
16. 09. 2025 12.45
+8
Torej vsi, ki so v Srbiji proti korupciji in kriminalu so "EU plačenici"🤔
ODGOVORI
8 0
patogen
16. 09. 2025 12.48
+2
Korupcija in kriminal, sta del balkanske duše. Če boš odstranil stare nosilce, bodo prišli novi, mlajši. Edina razumna pot je pot počasnih sprememb in vzgoje ljudi. Pa učiti ljudi, da sta korupcija pa kriminal greh.
ODGOVORI
3 1
klop12
16. 09. 2025 12.54
itak hahaha
ODGOVORI
0 0
Lenart Čaubi
16. 09. 2025 12.44
+4
Vučkovo maslo.
ODGOVORI
5 1
patogen
16. 09. 2025 12.43
-4
Ni treba biti preveč vohuna ali pa pameten, da ne vidiš, da za vsem stojijo Evropski levičarji. In ne EU. Saj so iz slovenskih NVOjev hodili šuntat v Beograd. Levičar sanja revolucijo, pa čeprav je potem kaos v državi. Hebhat ga, probali smo, reče potem, Krivi pa za neuspeh sankcije, pa vse drugo.
ODGOVORI
4 8
Colgate
16. 09. 2025 12.46
+3
@patogen Res je...cel svet se ukvarja s Srbijo. Itak premorejo litija za 50 let in zlata za ene 30. Zunanji sovražnik samo čaka, kdaj bo razkosal to s surovinami bogato državo
ODGOVORI
3 0
ivan z Doba
16. 09. 2025 12.48
+2
Še kar "izvažaš" idiotizme?! Saj vemo, da ti je pamet tuja! Od kdaj kmetavzarji podpirate fučiča in putina? Mar ni bil ćelavi prvi v Kijevu?! 🤣🤣
ODGOVORI
3 1
Wolfman muca ne grize srebrni
16. 09. 2025 12.51
Pozdravljeni že dolgo te ni bilo si imel delo...
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
16. 09. 2025 12.42
-1
Saj to se ze nekaj casa ve pa se izgnal so jih nekaj ce se dobro spomnim. So tudi pri nas protestirali njim v podporo. Kamor stopi svobodno levi in fajonkin skorenj sledi destabilizacija.... vse to vemo in je kristalno jasno in nemorejo vec skrivat.
ODGOVORI
3 4
Colgate
16. 09. 2025 12.41
+8
Ruska obveščevalna služba...zelo kredibilen vir informacij🤣🤣🤣
ODGOVORI
10 2
