Filipince presenetila 'posebna' 74-metrska ruska podmornica

Filipinska mornarica je v poizvedovanju izvedela, da je bila ruska podmornica na poti domov v rusko mesto Vladivostok, potem ko je bila del vaj z malezijsko mornarico, je pojasnil Jonathan Malaya, pomočnik generalnega direktorja Sveta za nacionalno varnost. Kot jim je povedala ruska posadka, so se dvignili na površje, da bi počakali na ugodne vremenske razmere, ki bi jim omogočile nadaljevanje plovbe proti cilju.

Podmornica ima tako kot druge ladje pravico do plovbe po izključno ekonomski coni, vendar je Filipince tokrat presenetilo, da se je podmornica nevarno približala otoku Mindoro, in sicer na 80 navtičnih milj oziroma slabih 150 kilometrov. Filipinska mornarica dogodka nato ni obravnavala kot nevarnega, priznali pa so, da so bili presenečeni, saj da je šlo za "zelo posebno" podmornico.

Po podatkih ruske državne tiskovne agencije gre za 74 metrov dolgo podmornico z vgrajenim raketnim sistemom.