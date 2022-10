Ruska podpredsednica vlade v Evropi prala denar z luksuznimi nepremičninami

Kot kažejo ugotovitve protikorupcijske fundacije (ACF), ima družina Golikove v lasti številne golf klube, hotele in luksuzne vile v Evropi. Glede na ocene je njihovo premoženje vredno vsaj 800 milijonov evrov. Denar pa so, kot kažejo ugotovitve organizacije, zaslužili s korupcijo. Družina Golikove naj bi zaslužila cepljenjem Rusov, področjem, ki ga v ruski vladi zadnjih petnajst let vodi sama. Golikova je ukradeni denar prala v evropskih državah in ga porabila za luksuzne nepremičnine.