Ruska policija aretirala več podpornikov Alekseja Navalnega

Ruska policija je prijela nekatere ključne podpornike Alekseja Navalnega ter pred načrtovanimi protesti začela zapirati glavne trge v Moskvi in ostalih večjih mestih. Med aretiranimi je tudi ena največjih podpornic opozicijskega voditelja Ljubov Sobolov, ki jo je policija izvlekla kar iz taksija, ter tiskovna sodelavka Kiro Jarmiš. Slednjo je policija aretirala zunaj njenega stanovanja.

V Rusiji so oblasti aretirale največje podpornike ruskega opozicijskega voditeljaAlekseja Navalnega. Med njimi je tudi ena najbolj vidnih podpornic Navalnega Ljubov Sobol, ki jo je uniformirana policija danes zjutraj izvlekla iz taksija, je dejal njen odvetnik, poročaThe Guardian. "Po njenih navedbah so jo pridržali številni uniformirani policisti," je zapisal na družbenem omrežju. Odpeljali so jo na policijsko postajo, vendar jo zadržujejo v policijskem kombiju, je sporočil kasneje. Policija pa je pred stanovanjem aretirala tudi tiskovno predstavnico Kiro Jarmiš.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Obiskali so tudi regionalni sedež kritika Kremlja, saj si policija prizadeva prekiniti in sčasoma tudi likvidirati njegove politične organizacije po vsej Rusiji. Dan načrtovanih protestov sovpada z letnim nagovorom ruskega predsednika Vladimirja Putina, v katerem je zahodne voditelje opozoril, da bodo obžalovali, da so prestopili ruske rdeče črte. "Preiskave so izvajali od ranega jutra,"je na družbenem omrežju sporočila ekipa Navalnega."Prišli so že po snemalca, več prostovoljcev in aktivistov," so dodali.

Demonstracije v podporo Navalnega so bile napovedane v več kot 100 mestih, največji pa naj bi bili prav v Moskvi in Sankt Peterburgu. Tisoče ljudi koraka tudi po mestih na Daljnem vzhodu in v Sibiriji. Po podatkih nevladne organizacije OVD-Info so v najmanj 40 mestih, predvsem na ruskem Daljnem vzhodu in v Sibiriji, ki sta več časovnih pasov pred Moskvo, policisti pridržali več kot 180 ljudi. V Moskvi pa naj bi bilo po prvih poročilih število aretacij nižje, 54 protestnikov naj bi bilo pridržanih do sredine popoldneva.

icon-expand Aleksej Navalni FOTO: AP

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je medtem aretacijo podpornikov Navalnega pred napovedanimi protesti označil za obžalovanja vredno. Oblasti morajo spoštovati pravico do združevanja, je zapisal na družbenem omrežju. Obenem je ruske oblasti pozval, naj Navalnemu zagotovijo nujno in kakovostno zdravniško oskrbo ter ga izpustijo iz zapora. Putin v govoru posvaril Zahod Napetosti med Moskvo in zahodnimi prestolnicami so se povečale tudi zaradi zaskrbljenosti glede zdravja Navalnega, ki v zaporu prestaja zaporno kazen dveh let in pol, ki ga je doletela zaradi obtožb goljufije. Prav tako so odnosi zaostreni tudi zaradi povečane vojaške aktivnosti na meji z Ukrajino in obtožb agresivnih ruskih obveščevalnih operacij, vključno z eksplozijo na češkem odlagališču streliva leta 2014. Putin je opoldne podal svoj letni televizijski nagovor, ki je spodbudil ugibanja, da bi Rusija lahko poslala več vojakov v Ukrajino ali se odločila za utrditev večjega nadzora nad Belorusijo. Putin sicer ni dajal posebnih zunanjepolitičnih napovedi, vendar pa je obtožil zahod, da poskuša poseči v politiko v Ukrajini in Belorusiji.

Tisti, ki ogrožajo ruske "temeljne interese", bodo to obžalovali, je dejal. Proteste v Ukrajini, Belorusiji podpornike Navalnega v Rusiji je želel prikazati del ameriške zunanje politike."Če bo kdo zamenjal naš dober namen za brezbrižnost ali šibkost in zato nameraval požgati te mostove ali jih celo razstreliti, mora vedeti, da se bo Rusija odzvala asimetrično, hitro in ostro," je še opozoril.