Ruska policija vdrla v stanovanje zaveznice Navalnega

Sredi avgusta letos je Navalni nenadoma zbolel med letom v Moskvo, dva dni kasneje so ga prepeljali na zdravljenje v Nemčijo. Laboratoriji v Nemčiji, Franciji in na Švedskem so potrdili zastrupitev z živčnim strupom novičok. Sledi so našli v plastenki z vodo v hotelu, kjer je Navalni bival. To se sicer ne ujema z domnevnim priznanjem ruskega agenta.