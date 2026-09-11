Ruska pravoslavna cerkev poslala relikvije kneza Donskega na fronto v Ukrajini

Relikviarij, v katerem je del desne roke Dmitrija Donskega, kneza iz 14. stoletja, ki ga v Rusiji častijo zaradi njegove zmage nad mongolsko Zlato hordo leta 1380, so odnesli na območje vzhodne Ukrajine, ki je pod rusko okupacijo, zdaj pa ga prevažajo vzdolž frontne črte, piše Guardian. "Sveti vojskovodja odhaja tja, kjer se danes odloča usoda domovine, da bi nevidno zasedel svoje mesto v istih bojnih vrstah kot naši branilci," je zapisala ruska pravoslavna cerkev.

Ruski vojaki pri relikviji Dmitrija Donskega FOTO: AP

Relikvijo so najprej prinesli k spomeniku vojnim žrtvam Saur-Mogila v rusko okupirani Doneški regiji, kjer je visoki pravoslavni duhovnik skupaj s predstavniki ruske vojske opravil molitev. Ob tem je ruski metropolit Donecka in Mariupola Vladimir poudaril, da bo prisotnost relikvije civilistom in vojakom pomagala "zbrati moč in zagotoviti zmago nad sovražnikom". Popotovanje relikvije je najnovejši primer tega, kako goreče je ruska pravoslavna cerkev sprejela vojno v Ukrajini, vojno, ki jo patriarh Kiril, njen poglavar, ves čas prikazuje v verski luči. Odkar je Vladimir Putin februarja 2022 sprožil obsežno invazijo, se je cerkvena hierarhija vse bolj vpletala v rusko vojno prizadevanje. Duhovnike so pošiljali k vojaškim enotam in na zasedena ozemlja, cerkve po vsej Rusiji pa so dobile navodilo, naj molijo za zmago.

Del posmrtnih ostankov Dmitrija Donskega odhaja na fronto v Ukrajino FOTO: AP

Relikvije Donskega niso prve na bojni liniji