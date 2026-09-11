Ruska pravoslavna cerkev poslala relikvije kneza Donskega na fronto v Ukrajini

Relikviarij, v katerem je del desne roke Dmitrija Donskega, kneza iz 14. stoletja, ki ga v Rusiji častijo zaradi njegove zmage nad mongolsko Zlato hordo leta 1380, so odnesli na območje vzhodne Ukrajine, ki je pod rusko okupacijo, zdaj pa ga prevažajo vzdolž frontne črte, piše Guardian.
"Sveti vojskovodja odhaja tja, kjer se danes odloča usoda domovine, da bi nevidno zasedel svoje mesto v istih bojnih vrstah kot naši branilci," je zapisala ruska pravoslavna cerkev.
Relikvijo so najprej prinesli k spomeniku vojnim žrtvam Saur-Mogila v rusko okupirani Doneški regiji, kjer je visoki pravoslavni duhovnik skupaj s predstavniki ruske vojske opravil molitev. Ob tem je ruski metropolit Donecka in Mariupola Vladimir poudaril, da bo prisotnost relikvije civilistom in vojakom pomagala "zbrati moč in zagotoviti zmago nad sovražnikom".
Popotovanje relikvije je najnovejši primer tega, kako goreče je ruska pravoslavna cerkev sprejela vojno v Ukrajini, vojno, ki jo patriarh Kiril, njen poglavar, ves čas prikazuje v verski luči.
Odkar je Vladimir Putin februarja 2022 sprožil obsežno invazijo, se je cerkvena hierarhija vse bolj vpletala v rusko vojno prizadevanje. Duhovnike so pošiljali k vojaškim enotam in na zasedena ozemlja, cerkve po vsej Rusiji pa so dobile navodilo, naj molijo za zmago.
Relikvije Donskega niso prve na bojni liniji
Relikvije so prvič uradno odkrili šele prejšnji mesec med obnovitvenimi deli v katedrali Nadangela Mihaela znotraj Kremlja, kjer so pokopane generacije ruskih knezov in carjev. Putin, ki se je v več kot dveh desetletjih na oblasti vse bolj zbliževal z rusko pravoslavno cerkvijo, se je slovesnosti ob izkopu osebno udeležil.
Kritiki cerkvi očitajo, da je z odprtjem Donskojevega stoletja starega groba kršila verski protokol. Lokacija kneževega groba je bila že dolgo znana, vendar cerkev po njegovi kanonizaciji leta 1988 ni poskušala izkopati njegovih posmrtnih ostankov.
Aleksander Zanemonec, pravoslavni duhovnik in zgodovinar, ki živi zunaj Rusije, je dejal, da se zdi, da je odločitev o odkritju relikvij skoraj štiri desetletja po Donskojevi kanonizaciji poganjala zahteva vojnega patriotizma. Kot je dejal za možganski trust Carnegie, je cerkveno vodstvo v Moskvi začelo razmišljati, kaj bi dodatno spodbudilo vojake in pokazalo podporo "posebni vojaški operaciji v Ukrajini".
Že letos so na fronto poslali tudi relikvije Aleksandra Nevskega, še enega srednjeveškega kneza in vojaškega junaka, ki ga časti ruska pravoslavna cerkev.
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