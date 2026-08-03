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Ruska prisotnost ob irski obali sprožila alarm v Dublinu

Dublin, 03. 08. 2026 09.16 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
L.M.
Irska obala

Irska je svojo varnost dolgo gradila na geografski odmaknjenosti in nevtralnosti, a vse pogostejša prisotnost ruskih ladij v njenih vodah je državo prisilila v temeljit premislek. Vlada zdaj opozarja, da mora bolje zaščititi podmorske kable, plinovode in drugo ključno infrastrukturo, ki je pomembna ne le za Irsko, temveč za vso Evropo.

Prelomnica za Irsko je bil prihod ruske ladje Yantar, za katero zahodne države menijo, da je sposobna nameščati vohunsko opremo na podmorske komunikacijske kable. Leta 2024 je ladja dalj časa plula nad plinovodom med Irsko in Združenim kraljestvom ter z vključenim oddajnikom jasno kazala svojo prisotnost v bližini kritične infrastrukture, poroča The Guardian.

Irske oblasti so v zadnjih tednih zaznale tudi večje število plovil ruske tajne flote, ki prek severnega Atlantika iščejo poti mimo okrepljenega nadzora v britanskih in francoskih vodah.

Ruska ladja Yantar
Ruska ladja Yantar
FOTO: AP

Dogajanje je še posebej občutljivo, saj skozi irsko izključno gospodarsko cono poteka približno tri četrtine vseh čezatlantskih podmorskih internetnih kablov. Poleg tega območje prepredajo pomembni plinovodi in prometne pomorske poti, zaradi katerih ima Irska ključno vlogo pri evropski energetski in digitalni varnosti.

Ob začetku šestmesečnega predsedovanja Svetu EU je Dublin varnost uvrstil med svoje prednostne naloge. Zunanja ministrica Helen McEntee je poudarila, da Irska ni imuna na sodobne varnostne grožnje in da bo tesneje sodelovala z evropskimi partnerji pri zaščiti kritične infrastrukture.

Februarja je vlada predstavila prvo nacionalno pomorsko strategijo, s katero želi odpraviti dolgoletno "pomorsko slepoto" države. Cilj strategije je izboljšati nadzor nad irskimi vodami in okrepiti zaščito podmorske infrastrukture.

Helen Mcentee
Helen Mcentee
FOTO: AP

Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da bo pot do učinkovite obrambe dolga. Zaradi kadrovske krize sta bili leta 2025 operativni le dve od osmih mornariških plovil, Irska pa ostaja država z najnižjimi obrambnimi izdatki v Evropski uniji. Leta 2024 je za obrambo namenila le 0,2 odstotka bruto domačega proizvoda, precej manj od evropskega povprečja, navaja The Guardian.

Čeprav je vlada napovedala 1,7 milijarde evrov naložb v obrambo med letoma 2026 in 2030 ter poroča o izboljšanju zaposlovanja v mornarici, številni opozarjajo, da država še vedno nima zmogljivosti za učinkovito zaščito svojega obsežnega morskega območja. Medtem javnost ostaja bolj osredotočena na stanovanjsko problematiko, življenjske stroške in priseljevanje.

Irska Rusija podmorski kabli nacionalna varnost pomorska strategija

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KOMENTARJI8

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Dr Dre
03. 08. 2026 10.33
A smo že pozabili, kako je Zahod obtoževal 🇷🇺, da so vrgli v zrak lasten plinovod, po katerem je 🇩🇪 dobivala plin, na katerem je bazirala 🇩🇪 industrija.... No, no ,no, danes je jasno, da za tem Terorističnim napadom in največjo emisijo toplogrednega Metana stoji naša prijateljica 🇺🇦..
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0 0
jebivoje
03. 08. 2026 10.23
bučke
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0 0
cirenij
03. 08. 2026 10.21
O ti Rusi ti! Uničili ste nam plinovod, sankcija na sankcijo, le še lopate in vile, pa se ne predate! Zeleni pa Angelček, ki seje sovraštvo in postopen propad EU, zaradi blesavih sankcij in odvisnosti od onih preko luže. Kdaj bo lajni@co kapnilo? Jim gre prelepo, narod jih ne briga.
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+2
2 0
Kruha in Iger
03. 08. 2026 10.16
rusi, rusi, rusi, za vse so krivi rusi. Kaj ko bi se z rusi začel kdo od politikov resno pogovarjati?
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+2
2 0
jugatneme
03. 08. 2026 10.21
Saj bi se kdo pogovarjal, toda za pogovore sta potrebna vsaj dva, a kaj ko možicelj s Kremlja vidi samo eno "bolshoya russiya"
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-1
0 1
jugatneme
03. 08. 2026 10.12
Napad uporabi za svojo obrambo, preizkušana metoda, skregaj partnerje med seboj in vladaj. Niso morda pomislili, da bi lahko bila specialna enota UK, katera je vedela da bodo v restavraciji proslavljali visoki ritničarji z velikimi šapkami pa s skrivljeno hrbtenico zaradi vseh povešenih medalj na prsih? Morda so to lahko kar domači ljudje kateri imajo že poln kufer vojne in onega malega možiclja - ranjeni in mrtvi možje, sinovi, očetje. Ali morda kar njhova domača mafija, aja a ta ne obstaja več?? .................Izjava dneva, od bolnikov iz rossije kaj drugega niti ni bilo za pričakovati. "Dejanje ukrajinskih teroristov, cilj katerega je bil ustrahovanje Italijanov, ki delajo v Rusiji." Tako bombni napad v središču Moskve interpretira rusko veleposlaništvo v Rimu.
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-1
0 1
123soba
03. 08. 2026 10.11
Tako kot za plin, severni tok. Obdolžili ste ruse, uničili pa so ga ukrajinci.
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+3
3 0
petb
03. 08. 2026 10.09
A ni več dronov, sedaj so ladje?
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+4
4 0
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