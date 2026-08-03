Ruska prisotnost ob irski obali sprožila alarm v Dublinu

Prelomnica za Irsko je bil prihod ruske ladje Yantar, za katero zahodne države menijo, da je sposobna nameščati vohunsko opremo na podmorske komunikacijske kable. Leta 2024 je ladja dalj časa plula nad plinovodom med Irsko in Združenim kraljestvom ter z vključenim oddajnikom jasno kazala svojo prisotnost v bližini kritične infrastrukture, poroča The Guardian. Irske oblasti so v zadnjih tednih zaznale tudi večje število plovil ruske tajne flote, ki prek severnega Atlantika iščejo poti mimo okrepljenega nadzora v britanskih in francoskih vodah.

Ruska ladja Yantar FOTO: AP

Dogajanje je še posebej občutljivo, saj skozi irsko izključno gospodarsko cono poteka približno tri četrtine vseh čezatlantskih podmorskih internetnih kablov. Poleg tega območje prepredajo pomembni plinovodi in prometne pomorske poti, zaradi katerih ima Irska ključno vlogo pri evropski energetski in digitalni varnosti. Ob začetku šestmesečnega predsedovanja Svetu EU je Dublin varnost uvrstil med svoje prednostne naloge. Zunanja ministrica Helen McEntee je poudarila, da Irska ni imuna na sodobne varnostne grožnje in da bo tesneje sodelovala z evropskimi partnerji pri zaščiti kritične infrastrukture. Februarja je vlada predstavila prvo nacionalno pomorsko strategijo, s katero želi odpraviti dolgoletno "pomorsko slepoto" države. Cilj strategije je izboljšati nadzor nad irskimi vodami in okrepiti zaščito podmorske infrastrukture.

Helen Mcentee FOTO: AP