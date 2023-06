Ruska raketa zadela priljubljeno picerijo: vsaj 10 mrtvih in 61 ranjenih

Ukrajinska državna služba za izredne razmere DSNS je danes na Telegramu sporočila, da so reševalci do 7.00 po lokalnem času izpod ruševin potegnili osem trupel, vključno s trupli treh otrok. Pozneje je služba sporočila, da je število mrtvih naraslo na deset. Po besedah tiskovne predstavnice DSNS so pod ruševinami še trije ljudje, katerih iskanje se nadaljuje.

Dva umrla otroka sta bila stara 14 let. Po navedbah mestnih oblasti naj bi šlo za dvojčici. Poleg tega sta umrla še 12-letni otrok in 17-letno dekle. Po navedbah ukrajinskih reševalnih služb je bilo ranjenih najmanj 61 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Pod ruševinami so še vedno ljudje, saj gre za veliko restavracijo," je dejal belgijski novinar Arnaud De Decker, ki je bil v restavraciji le nekaj minut pred napadom. Po njegovih besedah so se davi izpod ruševin še vedno slišali kriki ljudi, v času napada pa naj bi bilo v objektu do 80 strank in članov osebja.

Napad na središče Kramatorska se je zgodil v torek zvečer na območju, kjer so tudi stanovanjske hiše. Posnetki na družbenih omrežjih kažejo precejšnjo škodo na stavbah, od katerih so se nekatere spremenile v ruševine. Ruske sile naj bi poleg tega napadle tudi bližnjo vas.

Napad terjal največje število žrtev od aprila

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu dejal, da je napad dokaz, da si Rusija zasluži "le poraz in sodišče, pravična in zakonita sodišča za vse ruske morilce in teroriste". Napad je obsodila tudi Bela hiša.

Napad je terjal največje število smrtnih žrtev od aprila, ko je v ruskem raketnem napadu na stanovanjsko stavbo v mestu Uman v osrednji Ukrajini umrlo 23 ljudi, med njimi trije otroci. V Kramatorsku, ki je bil že večkrat tarča ruskih raket, so zadnji obsežnejši ruski napad zabeležili aprila lani, ko so rakete zadele železniško postajo in pri tem ubile 63 ljudi, navaja BBC.