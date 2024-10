Ruska raketa naj bi zadela civilno ladjo: umrla ena oseba, pet ranjenih

"Sovražnik je z balistično raketo zadel civilno ladjo, ki je plula pod zastavo Palauja," je na omrežju Telegram sporočil guverner regije Odesa Oleg Kiper. Pri tem je bil ubit ukrajinski državljan, pet tujih državljanov pa je bilo ranjenih, je navedel.

To je že drugi napad na civilno plovilo v pristaniščih na jugu Ukrajine v zadnjih nekaj dneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah ukrajinskih virov je ruska raketa v nedeljo poškodovala civilno ladjo, ki je plula pod zastavo Sv. Krištofa in Nevisa in prevažala koruzo.