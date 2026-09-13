Uničen dom teniške igralke: med ruševinami le brisača z Roland Garrosa

Fotografije in videoposnetki, ki jih je delila Jastremska, prikazujejo oranžno brisačo z Roland Garrosa, ki visi sredi ruševin stanovanjske stavbe.
"Delček zgodovine svetovnega tenisa je preživel rusko raketo. Najin dom je ni," je še zapisala 26-letna Ukrajinka.
Guverner regije Odesa Oleh Kiper je sporočil, da je bilo v petek ponoči v ruskem raketnem napadu in napadu z droni na Odeso in bližnje pristanišče Čornomorsk poškodovanih 37 ljudi, med njimi dojenček, dve osebi pa pogrešajo, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.