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Uničen dom teniške igralke: med ruševinami le brisača z Roland Garrosa

Odesa, 13. 09. 2026 14.05 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Brisača teniške igrače

Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. "Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garrosa," je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu OP ZDA.

Fotografije in videoposnetki, ki jih je delila Jastremska, prikazujejo oranžno brisačo z Roland Garrosa, ki visi sredi ruševin stanovanjske stavbe.

"Delček zgodovine svetovnega tenisa je preživel rusko raketo. Najin dom je ni," je še zapisala 26-letna Ukrajinka.

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Guverner regije Odesa Oleh Kiper je sporočil, da je bilo v petek ponoči v ruskem raketnem napadu in napadu z droni na Odeso in bližnje pristanišče Čornomorsk poškodovanih 37 ljudi, med njimi dojenček, dve osebi pa pogrešajo, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

Dajana Jastremska Odesa ruski napad tenis Ukrajina

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