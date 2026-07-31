Ruska raketa zadela proizvodni obrat ameriškega podjetja v Kijevu

Ruska vojska je v petek z balistično raketo uničila tovarno dronov v Kijevu, ki je v lasti ameriškega podjetja Terminal Autonomy, registriranega v zvezni državi Delaware. Podjetje razvija napredne brezpilotne letalnike z umetno inteligenco, ki so odporni proti ruskemu motenju signalov, poroča The Guardian.
Po navedbah poznavalcev v podjetju umetna inteligenca v zadnji fazi napada prevzame nadzor nad dronom, če nasprotnik onemogoči radijske ali mobilne povezave. Na spletni strani podjetja navajajo, da ukrajinske sile njihovo orožje že uporabljajo na fronti.
Ruska državna tiskovna agencija Tass je o napadu poročala v nedeljo in navedla, da so v obratu izdelovali brezpilotna letalnika AQ-400 Scythe in AQ-100 Bayonet. Ob tem ni razkrila, da je tovarna v lasti ameriškega podjetja, omenila pa je sodelovanje "ukrajinsko-ameriškega podjetja".
Nekdanji visoki ameriški obveščevalni uradnik Anthony Vinci je dejal, da Rusije lastništvo obrata ne zanima. Po njegovih besedah je vsak objekt, kjer izdelujejo orožje za Ukrajino, legitimna vojaška tarča, ne glede na to, ali je v ameriški ali drugi tuji lasti.
V napadu ni bil nihče ubit. Podjetje Terminal Autonomy in ukrajinsko obrambno ministrstvo dogodka za zdaj nista komentirala.
Zagorelo tudi v skladišču spletnega trgovca
Po četrtkovih ukrajinskih napadih z droni na rusko mesto Volgograd je zagorelo v rafineriji nafte in v skladišču ruskega spletnega trgovca Wildberries. Medtem je Rusija po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v zračnem napadu na Ukrajino ponovno uporabila raketo iz Severne Koreje.
V ukrajinskih napadih na ruski Volgograd je bilo poškodovanih pet oseb, škodo je utrpela tudi civilna infrastruktura, je na omrežju Telegram sporočil guverner Andrej Bočarov. Medtem so regionalne oblasti zaradi obsega požara v skladišču spletnega trgovca Wildberries na prizorišče napotile dodatne gasilske enote, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Ukrajina je v preteklem mesecu že večkrat izvedla napade na skladišča tega podjetja po vsej Rusiji. Kijev namreč obtožuje Wildberries, ki zaposluje več tisoč ljudi in je ključen del ruskega gospodarstva, da skladišči dele za drone in pomaga ruski vojski.
Medtem je ukrajinski predsednik Zelenski v četrtek obtožil Rusijo, da je v zračnem napadu na Ukrajino ponovno uporabila raketo iz Severne Koreje. Kot je dejal v video nagovoru, je prav ta raketa zadela dom velike družine v bližini mesta Krivi Rog. Po prvih poročilih je v napadu umrlo šest članov iste družine, v popolnoma uničeni hiši je sicer živelo deset ljudi.
Zelenski je Moskvo pri tem obtožil sklepanja zavezništva z "blaznim režimom v Severni Koreji" za pridobivanje orožja in vojakov. Rusija in Severna Koreja sta v zadnjih letih okrepili vojaško sodelovanje, številni severnokorejski vojaki so bili v letih 2024 in 2025 napoteni v Rusijo, še navaja dpa.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.