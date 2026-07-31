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Ruska raketa zadela proizvodni obrat ameriškega podjetja v Kijevu

Kijev, 31. 07. 2026 10.37 pred 49 minutami 3 min branja 14

Avtor:
L.M. STA
Napad na Terminal Autonomy

Ruska balistična raketa je zadela tovarno brezpilotnih letalnikov v Kijevu, ki je v lasti ameriškega podjetja Terminal Autonomy. Gre za prvi znani primer, da je Moskva v vojni v Ukrajini napadla proizvodni obrat podjetja s sedežem v ZDA. Po četrtkovih ukrajinskih napadih z droni na rusko mesto Volgograd je zagorelo tudi v rafineriji nafte in v skladišču ruskega spletnega trgovca Wildberries, poškodovanih je bilo pet oseb.

Ruska vojska je v petek z balistično raketo uničila tovarno dronov v Kijevu, ki je v lasti ameriškega podjetja Terminal Autonomy, registriranega v zvezni državi Delaware. Podjetje razvija napredne brezpilotne letalnike z umetno inteligenco, ki so odporni proti ruskemu motenju signalov, poroča The Guardian.

Po navedbah poznavalcev v podjetju umetna inteligenca v zadnji fazi napada prevzame nadzor nad dronom, če nasprotnik onemogoči radijske ali mobilne povezave. Na spletni strani podjetja navajajo, da ukrajinske sile njihovo orožje že uporabljajo na fronti.

AQ-400 Scythe
AQ-400 Scythe
FOTO: Profimedia

Ruska državna tiskovna agencija Tass je o napadu poročala v nedeljo in navedla, da so v obratu izdelovali brezpilotna letalnika AQ-400 Scythe in AQ-100 Bayonet. Ob tem ni razkrila, da je tovarna v lasti ameriškega podjetja, omenila pa je sodelovanje "ukrajinsko-ameriškega podjetja".

Nekdanji visoki ameriški obveščevalni uradnik Anthony Vinci je dejal, da Rusije lastništvo obrata ne zanima. Po njegovih besedah je vsak objekt, kjer izdelujejo orožje za Ukrajino, legitimna vojaška tarča, ne glede na to, ali je v ameriški ali drugi tuji lasti.

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V napadu ni bil nihče ubit. Podjetje Terminal Autonomy in ukrajinsko obrambno ministrstvo dogodka za zdaj nista komentirala.

Zagorelo tudi v skladišču spletnega trgovca

Po četrtkovih ukrajinskih napadih z droni na rusko mesto Volgograd je zagorelo v rafineriji nafte in v skladišču ruskega spletnega trgovca Wildberries. Medtem je Rusija po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v zračnem napadu na Ukrajino ponovno uporabila raketo iz Severne Koreje.

V ukrajinskih napadih na ruski Volgograd je bilo poškodovanih pet oseb, škodo je utrpela tudi civilna infrastruktura, je na omrežju Telegram sporočil guverner Andrej Bočarov. Medtem so regionalne oblasti zaradi obsega požara v skladišču spletnega trgovca Wildberries na prizorišče napotile dodatne gasilske enote, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Napad na podjetje Wildberries
Napad na podjetje Wildberries
FOTO: Profimedia

Ukrajina je v preteklem mesecu že večkrat izvedla napade na skladišča tega podjetja po vsej Rusiji. Kijev namreč obtožuje Wildberries, ki zaposluje več tisoč ljudi in je ključen del ruskega gospodarstva, da skladišči dele za drone in pomaga ruski vojski.

Medtem je ukrajinski predsednik Zelenski v četrtek obtožil Rusijo, da je v zračnem napadu na Ukrajino ponovno uporabila raketo iz Severne Koreje. Kot je dejal v video nagovoru, je prav ta raketa zadela dom velike družine v bližini mesta Krivi Rog. Po prvih poročilih je v napadu umrlo šest članov iste družine, v popolnoma uničeni hiši je sicer živelo deset ljudi.

Zelenski je Moskvo pri tem obtožil sklepanja zavezništva z "blaznim režimom v Severni Koreji" za pridobivanje orožja in vojakov. Rusija in Severna Koreja sta v zadnjih letih okrepili vojaško sodelovanje, številni severnokorejski vojaki so bili v letih 2024 in 2025 napoteni v Rusijo, še navaja dpa.

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KOMENTARJI14

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Wolfman
31. 07. 2026 11.30
Bolj jasno ne more biti sporočilo in vidi se, da se ZDA nihče več ne boji! Kar naj v Ukrajini pričnejo graditi še obrat za rakete Patriot.
Odgovori
0 0
kinimod
31. 07. 2026 11.27
Polsko pa Ukrainci z raketami ...haha
Odgovori
+1
1 0
Zdenko Krajnc
31. 07. 2026 11.26
A sedaj že za vsaki metek ki v Ukrajini zadene poročate? Ja jasno, da je vojna industrija tam tarča za nasprotno stran in jasno je da bodo rusi svoje dosegli pa če se celi zahod na trepalnice postavlja.
Odgovori
+1
1 0
nexus4321
31. 07. 2026 11.24
Sistemi, kot je NATO, so pod pritiskom in izgubljajo moč, kar dokazujejo teroristični napadi, zato se z zatiranjem sionistov in nacistov stvarem uspešno bliža konec.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
31. 07. 2026 11.23
Vse je z razlogom! Nič veČ naklučij v vojnah!
Odgovori
+1
1 0
Darko32
31. 07. 2026 11.22
To je največja strateška napaka RUSIJE.
Odgovori
-5
0 5
Wolfman
31. 07. 2026 11.24
Kot prvi dan posebnih operacij v Ukrajini!
Odgovori
-1
0 1
izRODEk
31. 07. 2026 11.17
Sionizem ter kijevski nacifizem ter njiju podporništvo je potrebno iztrebiti! Gremo Rusija, samo jako! Davaj! Brez milosti
Odgovori
+7
7 0
MAGAvojc
31. 07. 2026 11.16
pišete pa ko da so direkt bidna v daleware zadel, kar je v ukraini bojo zravnal
Odgovori
+5
5 0
Samo navijač
31. 07. 2026 11.11
Rusi to imenujejo denacifikacija.
Odgovori
+3
3 0
IskraLJ
31. 07. 2026 11.22
Sej je, ukriji nam povzročajo samo škodo in ogromen minus na računu, medtem, ko se gospoda vozi v prestižnih avtuh, živi na naš račun, vse zastonj, ... mi pa pokrovčke zbiramo za naše otroke in starostnike.
Odgovori
+2
2 0
Zmaga Ukrajini
31. 07. 2026 11.10
Meni je neskončno smešno poslušat mosskovitske nore izgovore, ki bolj spadajo v kakšen strip, kot pa v neko resno zunanjo politiko. Zdaj so se (po mnogih očitnih vojnih zločinih in rednem raketiranju stanovanjskih sosesk, torej civilnih ciljev), menda zbudili in začeli ciljat na "vojaške" cilje. Žal jim mednarodno kazensko sodišče in procesi na njem po koncu tridnevne specijalne vojne operacije ne bodo ušli. Najbolj hecno je pa njihovo blebetanje o "terorističnih napadih" s strani Ukrajine v mosskoviji, kjer redno trolajo mosskovitsko propagando, ki ji verjamejo samo še njihova srbska braća.🤣🤣🤣 Putlerjevi propagandi očitno ne verjamejo niti mosskviči sami. Sicer pa je to isto, kot bi hitler v WW2 jokal, ker so se narodi odkrito uprli njegovi okupaciji.
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-8
0 8
dioporco
31. 07. 2026 11.20
Nam se ti smilis da imas zeno ukrainko po vsej verjetnosti si jo spoznal v kaksnem nocnem lokalu na stangi
Odgovori
+4
4 0
31. 07. 2026 11.31
Zmago,porko dio a ti si še vedno nisi našel službe?
Odgovori
0 0
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