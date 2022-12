Ruska raketa zadela ukrajinsko porodnišnico, Kijev nakupuje nove drone

Spopadi na vzhodu in jugu Ukrajine se nadaljujejo. Ukrajinske sile poročajo, da Rusi ciljajo predvsem na civilno infrastrukturo, ob tem pa naj bi z eno izmed raket zadeli tudi porodnišnico v Hersonu. Medtem ko se kljub prazničnemu času nadaljujejo obstreljevanja ob frontni črti, so s Kijeva sporočili, da so se odločili za nakup novih dronov, ki ne bodo namenjeni le izvidništvu, ampak tudi napadom iz zraka.

Kljub prazničnem času se na vzhodu in jugu Ukrajine nadaljujejo srditi spopadi. Ukrajinske oblasti so sporočile, da Rusija v Hersonu obstreljuje civilno infrastrukturo, v zadnjem dnevu naj bi nad prebivalstvo izstrelila vsaj 33 raket. V včerajšnjem obstreljevanju so rakete zadele tudi hersonško porodnišnico. V napadu ni bila poškodovana nobena izmed porodnic, je kasneje prek omrežja Telegram sporočil nadzornik ustanove Kirilo Timoshenk in dodal, da so osebje in pacientke že premaknili v zaklonišča.

Herson je sicer že dalj časa tarča srditih napadov. V nedeljskem obstreljevanju mesta je umrlo deset ljudi, še 58 jih je bilo ranjenih, tudi sporočajo oblasti. Zaradi zaostrovanja razmer v nedavno osvobojeni regiji pa naj bi jo v zadnjih treh dneh zapustilo vsaj 400 ljudi, piše BBC. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je komentiral tudi stanje v mestu Bahmut v regiji Doneck. Kot je izpostavil, se je mesto z nekoč 70.000 prebivalci spremenilo v mesto duhov. Dodal je, da v mestu ni površine, ki ne bi bila prekrita s krvjo in da v mestu že dalj časa potekajo najbolj srditi spopadi vojne. Ob tem ZN opozarjajo, da se številka v vojni ubitih civilistov zvišuje. Ocenjujejo, da je od februarja v spopadih umrlo vsaj 6884 Ukrajincev, med njimi vsaj 429 otrok. Opozarjajo, da je dejanska številka po vsej verjetnosti višja.

Rusija za raketne napade v Harkovu in Donecku krivi Ukrajino O napadih pa poročajo tudi nekateri proruski uradniki štirih regij, ki naj bi si jih Rusija priključila z referendumi. Kot so dejali, so ukrajinske sile v zadnjem dnevu z raketami obstreljevale vsaj sedem naselij v regiji Doneck, povzema Guardian. Ciljali naj bi tudi Harkov in tam poškodovali eno osebo ter več stavb, pišejo ruski uradniki.

icon-expand Herson je že več dni tarča obstreljevanj. FOTO: AP

"Zaradi jutranjih napadov okupatorja (Ukrajine, op. a.) je v 48-letnega prebivalca priletel šrapnel. Trenutno je v bolnišnici, a njegovo življenje ni ogroženo," je prek Telegrama sporočil proruski guverner regije Harkov Oleh Siniehubov Rusija naj bi vojakom vzdolž fronte začela pošiljati novo vojaško opremo in vozila, predvsem tanke. Ukrajina investirala v nakup novih dronov: Situacija se bo močno spremenila Zaradi nevarnosti ruskih napadov iz zraka so se sirene zjutraj zaslišale tudi v ukrajinski prestolnici in v južnem mestu Mikolajev, a o obstreljevanjih na teh območjih kasneje niso poročali. So pa iz Ukrajine sporočili, da so zaradi vse pogostejših napadov iz zraka tudi sami investirali v novo pošiljko dronov. Kot poroča AP, naj bi Ukrajina naročila 1400 novih brezpilotnih letal, ki pa naj ne bi bili namenjeni le izvidniškim, ampak tudi bojnim misijam.