Ruska šaljivca klicala Dudo in ga spraševala o Zelenskem

Ker je klicatelj še naprej spraševal Dudo, kaj meni o Zelenskem, je ta klic prekinil.

Teden pozneje sta ruska šaljivca Vovan in Lexus prevzela zasluge za lažno klicanje poljskega predsednika, zaradi česar se je njegov urad odzval na družbenih medijih.

"Predsednik Andrzej Duda je med klicem iz nenavadnega načina, kako je sogovornik vodil pogovor, ugotovil, da je morda šlo za poskus prevare, in prekinil pogovor," so zapisali in dodali, da poteka preiskava, kako je klicateljema uspelo priti do predsednika.