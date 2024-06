Ruska sinagoga v plamenih, v strelskem napadu najmanj šest mrtvih

Zvečer so v ruski provinci Dagestan odjeknili streli. Napadi so bili po poročanju medijev usmerjeni na sinagogo, pravoslavno cerkev in policijsko postajo. Čeprav so sprva poročali o eni smrtni žrtvi, so pozneje sporočili, da je smrtnih žrtev najmanj šest. Ob tem naj bi bilo še vsaj 12 oseb ranjenih.