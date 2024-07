Ruska vohuna priznala krivdo, sodišče jima je izreklo kazen

Danes obsojena vohuna, ki sta se predstavljala z imenoma Ludwig Gisch in Maria Rosa Mayer Munos, v bistvu pa se imenujeta Ana Valerevna Dulceva in Artem Viktorovič Dulcev sta elitna agenta ruske obveščevalne službe SVR, je ob sklicevanju na slovenske in zahodne obveščevalne uradnike poročal časnik Wall Street Journal .

Ruska vohuna so kriminalisti v Sloveniji priprli že v začetku decembra 2022. Moški in ženska naj bi bila v partnerski zvezi, imata dva otroka in argentinsko državljanstvo. Na naroku za glavno obravnavo sta oba krivdo za očitani kaznivi dejanji priznala, sodišče pa je vsakemu od njiju zaradi kaznivega dejanja vohunstva določilo kazen enega leta in petih mesecev zapora, za kaznivo dejanje overitve lažne vsebine pa še kazen treh mesecev zapora. Skupaj je vsak dobil kazen eno leto in sedem mesecev zapora ter stransko kazen izgona tujca iz države za čas petih let.