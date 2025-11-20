Svetli način
Tujina

Ruska vohunska ladja Jantar z laserji nad britanske pilote

London, 20. 11. 2025 07.38

Ruska vohunska ladja je vstopila v britanske vode in na vojaške pilote usmerila laserje, je dejal britanski obrambni minister John Healey, ki je opozoril, da se država sooča z "novo dobo groženj".

Med govorom v Londonu je britanski obrambni minister John Healey dejal, da je ruska vohunska ladja Jantar trenutno na robu britanskih voda, severno od Škotske, zasnovana za "zbiranje obveščevalnih podatkov in kartiranje britanskih podmorskih kablov".

Dejal je, da je bilo vojaško letalo Poseidon-8 Kraljevih zračnih sil (RAF) napoteno na spremljanje ladje, piloti pa so poročali, da so bili tarča laserjev.

"To rusko dejanje je zelo nevarno," je dejal Healey: "Moje sporočilo Rusiji in predsedniku Vladimirju Putinu je naslednje: Vidimo vas, vemo, kaj počnete, in če bo Jantar ta teden odplul proti jugu, smo pripravljeni."

Rusko veleposlaništvo v Londonu se odzvalo in dejalo, da je Jantar "oceanografsko raziskovalno plovilo", ki deluje v mednarodnih vodah. V izjavi je veleposlaništvo zanikalo, da bi ciljalo na britanske podvodne komunikacije ali spodkopavalo njeno varnost.

Ruska vohunska ladja Jantar
Ruska vohunska ladja Jantar FOTO: Profimedia

"Londonova rusofobna politika in podžiganje militaristične histerije prispevata k nadaljnjemu poslabšanju evropske varnosti in ustvarjata pogoje za nove nevarne situacije," je sporočilo veleposlaništvo.

Healey je dejal, da ruska dejanja ne bodo odvrnila Velike Britanije od podpore Ukrajini in da bo vlada še naprej pozorna.

Britanska vlada pravi, da ladja kartira podmorske kable, ki jih Velika Britanija in njeni zavezniki v Natu uporabljajo za energijo in komunikacije, in je del ruske tajne enote za globokomorske raziskave, imenovane GUGI. Healey je dodal, da je Rusija prvič neposredno usmerila laserje na britanska vojaška letala.

Jantar
Jantar FOTO: Profimedia

"To jemljemo zelo resno," je dejal. "Spremenil sem pravila delovanja mornarice, da bi lahko natančneje spremljali in nadzorovali dejavnosti Jantarja, zdaj ko je v naših širših vodah." Obrambni minister je poudaril, da ima Velika Britanija "pripravljene vojaške možnosti, če bi Jantar spremenil smer".

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
20. 11. 2025 08.16
+1
Ko bo pod vodo laser ne bo več deloval.
ODGOVORI
1 0
ČrniGad
20. 11. 2025 08.13
+0
Najdimo zunanjega sovražnika, da ljudje ne bodo razmišljali o domačih izdajalcih- volkovih v ovčji preobleki. Slednje imamo v Evropi neizmerno radi!
ODGOVORI
2 2
brezveze13
20. 11. 2025 08.12
+1
anglež je že od pamtiveka obseden z vojnami, saj je haral tako rekoč po celemu svetu in komaj čaka ter išče vzvode za nove konflikte, mimigrede pa še vspodbuja svoj satelit kavboja
ODGOVORI
3 2
asdfghjklč
20. 11. 2025 08.10
+0
Pa kaj pripravljeni ... naj izstrelijo britanci opozorilne strele v samo neposredno bližino ladje in naj putlerju pokažejo že enkrat, da se naj neha zaebavati!
ODGOVORI
2 2
Bolfenk2
20. 11. 2025 08.09
-2
Neumni Angleži še ne razumejo, da je Nato že izgubil svojo vojno v Ukraini proti Rusiji. Trumpu je to že jasno in v teh dneh pripravlja vse potrebno za formalni podpis ukrainske kapitulacije. Ukraina bo po tem planu razdeljena na ruski in ameriški del. Ukrainska vojska bo razorožena in omejena na 400.000 vojakov brez težkega orožja. Zelenski pa bo zbežal iz države z nakradenimi milijoni enako kot so že njegovi sodelavci. Obstaja upanje, da bo tam kmalu mir.
ODGOVORI
2 4
Professor
20. 11. 2025 08.09
+3
Ali je "vstopila" v britanske vode ali pa je na "robu" kako pravijo Britanci? Odločite se ker ni enako če je nekdo v prostoru ali pred vrati..
ODGOVORI
4 1
U1665256761563
20. 11. 2025 08.13
+1
Pač se premika ta ladja. Na začetku pisanja članka je bila še na robu, dokler je bil članek do konca napisan, je prišla že noter ;)
ODGOVORI
1 0
