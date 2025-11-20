Ruska vohunska ladja Jantar z laserji nad britanske pilote

Med govorom v Londonu je britanski obrambni minister John Healey dejal, da je ruska vohunska ladja Jantar trenutno na robu britanskih voda, severno od Škotske, zasnovana za "zbiranje obveščevalnih podatkov in kartiranje britanskih podmorskih kablov".

Dejal je, da je bilo vojaško letalo Poseidon-8 Kraljevih zračnih sil (RAF) napoteno na spremljanje ladje, piloti pa so poročali, da so bili tarča laserjev.

"To rusko dejanje je zelo nevarno," je dejal Healey: "Moje sporočilo Rusiji in predsedniku Vladimirju Putinu je naslednje: Vidimo vas, vemo, kaj počnete, in če bo Jantar ta teden odplul proti jugu, smo pripravljeni."

Rusko veleposlaništvo v Londonu se odzvalo in dejalo, da je Jantar "oceanografsko raziskovalno plovilo", ki deluje v mednarodnih vodah. V izjavi je veleposlaništvo zanikalo, da bi ciljalo na britanske podvodne komunikacije ali spodkopavalo njeno varnost.