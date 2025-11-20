Ruska vohunska ladja Jantar z laserji nad britanske pilote

Med govorom v Londonu je britanski obrambni minister John Healey dejal, da je ruska vohunska ladja Jantar trenutno na robu britanskih voda, severno od Škotske, zasnovana za "zbiranje obveščevalnih podatkov in kartiranje britanskih podmorskih kablov".
Dejal je, da je bilo vojaško letalo Poseidon-8 Kraljevih zračnih sil (RAF) napoteno na spremljanje ladje, piloti pa so poročali, da so bili tarča laserjev.
"To rusko dejanje je zelo nevarno," je dejal Healey: "Moje sporočilo Rusiji in predsedniku Vladimirju Putinu je naslednje: Vidimo vas, vemo, kaj počnete, in če bo Jantar ta teden odplul proti jugu, smo pripravljeni."
Rusko veleposlaništvo v Londonu se odzvalo in dejalo, da je Jantar "oceanografsko raziskovalno plovilo", ki deluje v mednarodnih vodah. V izjavi je veleposlaništvo zanikalo, da bi ciljalo na britanske podvodne komunikacije ali spodkopavalo njeno varnost.
"Londonova rusofobna politika in podžiganje militaristične histerije prispevata k nadaljnjemu poslabšanju evropske varnosti in ustvarjata pogoje za nove nevarne situacije," je sporočilo veleposlaništvo.
Healey je dejal, da ruska dejanja ne bodo odvrnila Velike Britanije od podpore Ukrajini in da bo vlada še naprej pozorna.
Britanska vlada pravi, da ladja kartira podmorske kable, ki jih Velika Britanija in njeni zavezniki v Natu uporabljajo za energijo in komunikacije, in je del ruske tajne enote za globokomorske raziskave, imenovane GUGI. Healey je dodal, da je Rusija prvič neposredno usmerila laserje na britanska vojaška letala.
"To jemljemo zelo resno," je dejal. "Spremenil sem pravila delovanja mornarice, da bi lahko natančneje spremljali in nadzorovali dejavnosti Jantarja, zdaj ko je v naših širših vodah." Obrambni minister je poudaril, da ima Velika Britanija "pripravljene vojaške možnosti, če bi Jantar spremenil smer".
