Ruska vojaška enota zaradi pomanjkanja zalog zavrača bojevanje

Ukrajinska vojska je ponoči uničila šest ruskih tankov in še 26 ostalih vojnih vozil. Ukrajincem je uspelo uničiti tudi skladišče streliva ruske vojske na območju Tomine Balke , tako da so porušili pontonski most v bližini Lviva, poroča Focus Online. V nedeljskih spopadih je bilo ubitih še 104 ruskih vojakov. Poleg tega je ukrajinska vojska uničila šest sovražnikovih tankov in 26 drugih bojnih vozil, piše medij.

Šmihala je z vojaškimi častmi sprejel kancler Scholz, s katerim pa nista stopila pred novinarje. Nato se je sestal s Steinmeierjem, s katerim sta glede na navedbe predsednikovega urada govorila o "vojaški situaciji, krepitvi sankcij in potrebi po zagotavljanju orožja za Ukrajino". Ukrajinski premier se je Nemčiji tudi zahvalil za solidarnost in podporo, medtem ko je nemški predsednik zagotovil, da bo država še naprej stala ob strani Ukrajini.

A ukrajinski premier je med obiskom v Nemčiji priznal, da je država močno okrepila vojaško pomoč, vključno s težko oborožitvijo, kot so samovozne havbice ali raketometi. Jeseni pričakujejo še dobavo sistema zračne obrambe Iris-T, je dejal Šmihal in izrazil upanje, da bo "Nemčija postala ena od vodilnih v procesu razvoja zračne obrambe Ukrajine".

V soboto so medtem ukrajinsko jedrsko elektrarno Zaporožje ponovno odklopili od glavnih napajalnih vodov, so v soboto v izjavi sporočili iz Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) ter dodali, da je jedrska elektrarna sicer še vedno povezana z omrežjem prek rezervnega napajalnega voda.Elektrarna ima sicer vsega skupaj šest reaktorjev, iz agencije pa so v soboto sporočili, da deluje eden. Ta proizvaja električno energijo za hlajenje in druge bistvene varnostne funkcije na lokaciji ter za gospodinjstva, tovarne in druge, so sporočili.

V Zaporožju je sicer v četrtek začela delo misija strokovnjakov IAEA, ki naj bi preučila stanje. Generalni direktor Rafael Mariano Grossi je po ogledu jedrske elektrarne opozoril, da je bila njena fizična celovitost večkrat kršena. Napovedal je tudi, da bodo nekateri inšpektorji v Zaporožju ostali do danes.

Jedrska elektrarna v Zaporožju v osrednji Ukrajini je največja v Evropi, v začetku marca, kmalu po začetku invazije na Ukrajino, pa je nadzor nad njo prevzela ruska vojska.

Strah pred jedrsko katastrofo v Zaporožju se je povečal po tem, ko so se v začetku julija okrepili spopadi v okolici elektrarne. Odgovornost za obstreljevanje sprti strani vseskozi prelagata druga na drugo.