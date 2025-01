Ruska vojna v senci: napadi na transportna letala z vnetljivo elektroniko

Bela hiša si je lani prizadevala poslati sporočilo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu o tem, da so ameriški obveščevalci seznanjeni z ruskimi namerami nameščanja eksplozivnih naprav na tovorna letala, v raziskovalnem članku navaja ameriški The New York Times.

Ameriške obveščevalne agencije so sporočile, da se ruska vojaška enota pripravlja na "nameščanje eksplozivnih paketov na tovornih letalih". Ob tem The New York Times spominja na "na videz nedolžne" požare v skladiščih na letališčih v Nemčiji, Veliki Britaniji in na Poljskem. V Washingtonu in v Evropi ni bilo dvoma o tem, da za sabotažo stoji Rusija. Ta je sicer že od začetka vojne v Ukrajini soočena z vrsto sabotaž in napadov na vojaške, logistične in tudi civilne objekte. Rusija zato prav tako Ukrajino in zahod obtožuje snovanja in izvajanja domnevnih terorističnih napadov. Avgusta so uradniki Bele hiše postali vse bolj zaskrbljeni zaradi tajno pridobljenih obveščevalnih podatkov, ki so nakazovali, da ima Moskva v mislih veliko večji načrt: vojno v Ukrajini prenesti na ameriške obale, piše časnik. V nizu sestankov v t.i. situacijski sobi so najvišji pomočniki predsednika Joeja Bidna pregledali podrobnosti pogovorov med najvišjimi uradniki ruske vojaške obveščevalne službe GRU, ki so omenjali pošiljke potrošniških izdelkov, denimo elektronskih masažnih aparatov, ki naj bi se nato vneli in povzročili požare pošiljk.

Rusi naj bi ugotovili način, kako pakete spraviti mimo varnostnih sistemov, v naslednjem koraku pa naj bi jih že začeli nameščati na letala, namenjena v ZDA in Kanado. Tam naj bi nato med raztovarjanjem sprožili detonacije oz. požare. Čeprav naj bi bila glavne tarče tovorna letala, pogosto tudi potniška letala sprejemajo manjše količine tovornih pošiljk. "Rizik katastrofalne napake je očiten," je dejal Alejandro Mayorkas, sekretar za domovinsko varnost. V zakulisju so se uradniki Bele hiše trudili razumeti, ali je ukaz prišel od Putina oziroma, ali je zanj vedel ali pa so ga v GUR glede načrtov 'držali v temi'. Bela hiša je začela s prizadevanji, da ruskega predsednika odvrnejo od izvedbe tovrstnih načrtov. Ob tem časnik navaja tudi poročila iz oktobra 2022, ko naj bi Putin razmišljal o uporabi taktične jedrske bombe v Ukrajini. Takrat naj bi naj pritiskala svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan in direktor Cie William Burns. Bistvo tokratnega opozorila ZDA je, da če bo sabotaža povzročila množične žrtve v zraku ali na tleh, bodo ZDA Rusijo smatrale odgovorno za "omogočanje terorizma". Sullivan in Burns nista navedla, kakšen bo ta odgovor, sta pa dala jasno vedeti, da bi to vojno v senci med Washingtonom in Moskvo popeljalo na novo raven. Dogajanje je na novo definiralo življenje v Evropi in 'pregnalo' občutek varnosti, ki ga je prinesel konec hladne vojne, piše časnik, ki sicer (redno) pozablja na vojno na območju nekdanje Jugoslavije. "Na letališčih, obmorskih pristaniščih in pod morjem, pa tudi na ulicah večjih mest, kot so Berlin, Talin in London, zdaj vsako uro iščejo saboterje." V tem primeru naj bi opozorilo prišlo do Putina, so povedali uradniki, ko so prvič opisali tajne izmenjave s Kremljem. In zdi se, da so imeli želeni učinek: požari v Evropi so se vsaj za zdaj umirili. Vendar ni jasno, ali je Putin ukazal ustavitev ali za koliko časa. In možno je, pravijo uradniki, da Rusija izkorišča čas za izdelavo boljših, bolj prikritih naprav, piše NYT.

Prizadevanja, da bi prišli 'do ušes' Putina, je opisalo pet visokih uradnikov, ki so bili intervjuvani v zadnjih treh tednih in so zahtevali zagotovitev anonimnosti. V zadnjih dneh, ko se administracija pripravlja na odhod s položaja, na dan prihajajo nekatere podrobnosti o "napetih" pogovorih s Kremljem. Medtem ko so uradniki dejali, da so bila njihova prizadevanja, da bi preprečili najhujše, uspešna, je očitno nekatere med njimi vse skupaj po navedbah časnika pretreslo. Na ruski strani pa menijo, da so tovrstne operacije naraven in po njihovem mnenju sorazmeren odgovor na ukrajinske napade na ruska tla, ki jih vsaj delno Kijev izvaja s pomočjo naprednega zahodnega orožja. Ameriški uradniki še danes ne vedo, ali je Putin ukazal operacijo, ali je zanjo vedel ali pa je zanjo izvedel šele zaradi ameriških opozoril. Več uradnikov je dejalo, da sumijo, da bi bila zarota lahko delo GRU. S tem naj bi tudi poskušali Putina razrešiti neposredne odgovornosti. Pomembneje, vse skupaj vendarle kaže, da sta Biden in Putin ohranila posredne kanale komunikacije, čeprav uradno nista govorila od začetka ruskega napada na Ukrajino februarja 2022. Sedaj se zdi, da se bo zamrznitev neposrednih pogovorov med Washingtonom in Moskvo končala: novoizvoljeni predsednik Donald J. Trump je v četrtek dejal, da si Putin "želi srečanja in mi ga pripravljamo", čeprav Kremelj vztraja, da do tem niso govorili. Misteriozni požari in prerezani kabli V prvih dveh letih vojne je bilo videti, da je bila Rusija odločena, da bo konflikt obdržala znotraj meja Ukrajine. Njene rakete nikoli niso zašle na ozemlje Nata. Tistega večera, ko se je zdelo, da je izstrelek morda prečkal mejo s Poljsko in ubil dva kmeta, so v Beli hiši Bidna prebudili zaradi strahu, da bosta državi zašli v odprt spopad. Na Washingtonovo olajšanje je šlo za lažni preplah; šlo je za ukrajinsko napako. Toda v letu 2024 so se primeri sabotaže in domnevnih sabotaž začeli pojavljati na različnih lokacijah, včasih v podjetjih, povezanih z oboroževanjem Ukrajine, motenje GPS signalov, ki je paraliziralo navigacijske sisteme ladij in letal, prekinitev podvodnih optičnih kablov ... Za vse to naj bi bila odgovorna Rusija.

Ameriške obveščevalne službe so nemškim varnostnim organom pomagale preprečiti atentat na izvršnega direktorja vodilnega nemškega proizvajalca orožja Rheinmetall. Zagorel je obrat DHL v Leipzigu, vodja nemške notranje obveščevalne agencije pa je povedal, da jim je komajda uspelo preprečiti strmoglavljenje letala. CIA je avgusta zaključila, da so bile zažigalne naprave, ki so se sprožile v Leipzigu, Birminghamu in na Poljskem, dejansko del "terenskega testa" GRU, ki je poskušal ugotoviti, kako pošiljke potujejo skozi Evropo, piše NYT. Poslani so bili iz Vilne, kjer naj bi bila prisotnost ruske obveščevalne službe precej močna.

