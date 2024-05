Ruska vojska dosegla Vovčansk, raketa v Belgorodu zadela stanovanjsko stavbo

Ukrajinska platforma za preučevanje in analizo odprtokodnih podatkov Deep State Map, ki sodeluje z obrambnim ministrstvom, je sporočila, da se razmere vse bolj zapletajo. "Sovražnik postopoma vnaša vse več sil na naše ozemlje, pehota nenehno vstopa in v skupinah napreduje do naseljenih območij in se tam poskuša uveljaviti ter nadaljevati," so zapisali.

V Vovčansku potekajo srditi boji, po jutranjih ruskih zračnih napadih na mesto je bilo uničenih in poškodovanih več deset hiš in stanovanjskih zgradb, poročila ukrajinske službe za izredne razmere povzema Kyiv Independent.