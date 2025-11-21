Ruska vojska naj bi zavzela Kupjansk, 'ključno središče ukrajinske obrambe'

Ukrajina je Kupjansk, železniško vozlišče na vzhodu države, ponovno zavzela nekaj mesecev po tem, ko so nadzor prvi dan ofenzive februarja 2022 prevzeli ruski vojaki. V zadnjih mesecih so se morali ukrajinski vojaki na tem območju fronte umakniti na več ugodnejših položajev, ruske sile pa so po lastnih trditvah mesto v četrtek znova zavzele.

O zavzetju je po navedbah ruske vojske predsedniku Vladimirju Putinu poročal poveljnik zahodne skupine čet Sergej Kuzovlev . Ta je mesto, ki je imelo pred začetkom rusko-ukrajinskega konflikta približno 55.000 prebivalcev, opisal kot "ključno središče ukrajinske obrambe".

Putin je sicer po navedbah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova prav tako v četrtek obiskal poveljniško mesto te zahodne skupine čet, kjer je poslušal poročila častnikov o razmerah na fronti.

"Predsednik in vrhovni poveljnik sta obiskala eno od poveljniških mest zahodne skupine čet in se sestala z načelnikom generalštaba," je navedel Peskov, toda ob tem ni pojasnil, ali je Putin obiskal vojake v Rusiji ali na okupiranem ukrajinskem ozemlju.