Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Ruska vojska naj bi zavzela Kupjansk, 'ključno središče ukrajinske obrambe'

Kupjansk, 21. 11. 2025 07.54 | Posodobljeno pred 32 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
0

Ruska vojska je v četrtek sporočila, da je zavzela ukrajinsko mesto Kupjansk, ključno utrdbo Kijeva v vzhodni regiji Harkov, kjer ruske sile v zadnjih mesecih vztrajno napredujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem obiskal poveljniško mesto vojske, vendar ni jasno, ali je obiskal vojake na ruskem ali ukrajinskem ozemlju.

Ukrajina je Kupjansk, železniško vozlišče na vzhodu države, ponovno zavzela nekaj mesecev po tem, ko so nadzor prvi dan ofenzive februarja 2022 prevzeli ruski vojaki. V zadnjih mesecih so se morali ukrajinski vojaki na tem območju fronte umakniti na več ugodnejših položajev, ruske sile pa so po lastnih trditvah mesto v četrtek znova zavzele.

Ukrajinska obramba Kupjanska
Ukrajinska obramba Kupjanska FOTO: Profimedia

O zavzetju je po navedbah ruske vojske predsedniku Vladimirju Putinu poročal poveljnik zahodne skupine čet Sergej Kuzovlev. Ta je mesto, ki je imelo pred začetkom rusko-ukrajinskega konflikta približno 55.000 prebivalcev, opisal kot "ključno središče ukrajinske obrambe".

Ruska vojaka, pripadnika zahodne skupine čet, v Kupjansku
Ruska vojaka, pripadnika zahodne skupine čet, v Kupjansku FOTO: Profimedia

Putin je sicer po navedbah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova prav tako v četrtek obiskal poveljniško mesto te zahodne skupine čet, kjer je poslušal poročila častnikov o razmerah na fronti.

"Predsednik in vrhovni poveljnik sta obiskala eno od poveljniških mest zahodne skupine čet in se sestala z načelnikom generalštaba," je navedel Peskov, toda ob tem ni pojasnil, ali je Putin obiskal vojake v Rusiji ali na okupiranem ukrajinskem ozemlju.

Kupjansk Rusija Ukrajina Vojna Harkov
Naslednji članek

Motor letala se je odlomil še pred vzletom

Naslednji članek

Velik padec kripta, razprodaja tehnoloških delnic

SORODNI ČLANKI

Ukrajina pripravljena sodelovati pri ameriškem načrtu za konec vojne

ZDA naj bi v osnutku mirovnega načrta od Ukrajine zahtevale predajo ozemelj

'Skrivni dogovor' ZDA in Rusije: 28 skupnih točk za konec vojne?

'Eden najsmrtonosnejših napadov doslej.' Varšava: Putin v vojno z Natom

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363