Ruska vojska naj bi zavzela vas na vzhodu Ukrajine

"Enote južne vojaške skupine so popolnoma osvobodile naselje Bogdanivka," je v svojem dnevnem poročilu zapisalo rusko obrambno ministrstvo. Bogdanivka leži med mestoma Časiv Jar in Bahmut, ki ga je Rusija lani zavzela po eni najdaljših in najbolj krvavih bitk med vojno v Ukrajini.

Časiv Jar, v katerem je pred vojno živelo približno 13.000 ljudi, je medtem zaradi obstreljevanja prav tako skoraj popolnoma izpraznjen in uničen. Ukrajinska vojska je nedavno sporočila, da je situacija v okolici mesta "napeta in težavna".

Ruske sile so v zadnjih mesecih napredovale na več mestih na fronti v južni in vzhodni Ukrajini, medtem ko se ukrajinska vojska sooča s pomanjkanjem osebja in streliva.