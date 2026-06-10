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Ruska vojska ob Natovi meji: 'Naslednja tri leta bodo najnevarnejša'

Berlin, 10. 06. 2026 17.33 pred 57 minutami 2 min branja 12

Avtor:
N.Š.
Satelitski posnetek

Novi satelitski posnetki kažejo na pospešeno krepitev ruskih vojaških zmogljivosti ob severni in baltski meji Nata. Po poročanju danskega javnega servisa DR naj bi Rusija gradila nova vojaška oporišča in širila obstoječe baze od severne Norveške do območja ob Litvi. Varnostni strokovnjaki, obveščevalne službe in visoki vojaški predstavniki več nordijskih držav opozarjajo, da bi lahko bila naslednja leta najnevarnejše obdobje za morebitno vojaško zaostrovanje med Rusijo in zavezništvom.

Po navedbah DR satelitski posnetki prikazujejo širjenje vojaške infrastrukture v neposredni bližini Natovih meja. Nekdanji finski obveščevalec Marko Eklund ocenjuje, da želi Rusija ustvariti zmogljivosti za namestitev več deset tisoč dodatnih vojakov.

Posebno pozornost namenjajo območju Baltskega morja, ki ga vojaški analitiki ocenjujejo kot eno najbolj občutljivih točk morebitnega prihodnjega konflikta med Rusijo in Natom, poroča focus.de.

"Naslednja ena do tri leta bodo najbolj nevarna"

Po poročanju danskega medija podobne ocene delijo tudi predstavniki obveščevalnih služb in vojaški poveljniki iz Švedske, Norveške, Finske in Danske.

Danski generalmajor Brian Nissen opozarja, da bi bil morebitni prihodnji spopad bistveno drugačen od vojn iz preteklosti.

"To bo vojna, ki bo potekala v vseh dimenzijah – na kopnem, v zraku, na morju, v vesolju in kibernetskem prostoru," je dejal za DR.

Viri danskega medija ocenjujejo, da bodo naslednja ena do tri leta "absolutno najnevarnejše obdobje", ko gre za tveganje neposrednega vojaškega spopada med Rusijo in Natom na evropskih tleh.

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Vrsta incidentov v Baltskem morju

Skrb vzbujajo tudi številni incidenti, ki so se v zadnjih letih zgodili v baltski regiji.

Med njimi so obsežne motnje signalov GPS nad južnim Baltikom, Gotlandom, Bornholmom in baltskimi državami, ponavljajoči se vdori ruskih plovil v teritorialne vode članic Nata ter več prestrezanj ruskih vojaških letal nad Baltskim morjem.

Oblasti so poročale tudi o sumljivih dejavnostih ruskih ladij v bližini vetrnih elektrarn, terminalov za utekočinjen zemeljski plin (LNG) in vojaške infrastrukture. Poleg tega so Estonija, Latvija in Poljska v zadnjih letih zabeležile več kibernetskih napadov in aktivnosti, ki jih obravnavajo kot del hibridnega delovanja.

Pozornost vzbujajo tudi obsežne vojaške vaje v ruski eksklavi Kaliningrad, kjer naj bi med scenariji urili blokado Baltskega morja in operacije proti območjem Nata.

Po vojni v Ukrajini naj bi ob mejo namestili 115.000 vojakov

Po oceni Marka Eklunda Rusija po koncu vojne v Ukrajini načrtuje razporeditev približno 115.000 vojakov v bližino meja z državami članicami Nata. Večina naj bi bila bojnih enot.

Da gre za razvoj dogodkov, ki ga je treba jemati resno, opozarja tudi vodja švedske vojaške obveščevalne službe Thomas Nilsson. "Gre za grožnjo, ki jo moramo jemati resno," je dejal za danski DR.

Kljub opozorilom strokovnjaki poudarjajo, da satelitski posnetki sami po sebi še ne dokazujejo neposredne priprave na vojaški napad. 

Kažejo pa na nadaljnjo krepitev ruske vojske in naraščajočo militarizacijo območja ob Natovih mejah v času, ko vojna v Ukrajini še vedno traja, odnosi med Moskvo in Zahodom pa ostajajo na najnižji ravni po koncu hladne vojne.

Poglavja:
Na vrh "Naslednja ena do tri leta bod Vrsta incidentov v Baltskem mo Po vojni v Ukrajini naj bi ob
nato meja vojna rusija

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KOMENTARJI12

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bohinj je zakon
10. 06. 2026 19.05
Vse je pod kontrolo. No panik.
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0 0
IskraLJ
10. 06. 2026 18.56
Kako hitro teh 6 ukrokomentatorjev začne pisat. Zanimivo.
Odgovori
+1
3 2
IskraLJ
10. 06. 2026 19.04
Ukriji kako je kaj v naših toplicah, marketih, gostilnah in morju?!?
Odgovori
0 0
biggie33
10. 06. 2026 18.55
Nikjer novice, da je Ukrajina pred dnevi odredila obvezno evakuacijo iz Slovjanska in Kramatorska, saj so Rusi oddaljeni manj kot 10km.. prav tako Rusija že čisti Konstantinovko in Lyman.. Kot kaže bo celoten Donbas do konca leta pod 100% rusko kontrolo..
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+0
4 4
patogen
10. 06. 2026 18.56
Še 30 let, pa bo.
Odgovori
+2
4 2
puspan
10. 06. 2026 19.01
S čem pa čisti Konstantinovko in Lyman ? Z metlo?
Odgovori
+0
1 1
Belištumf
10. 06. 2026 18.51
Koga naj to skrbi?..ruskoti.niso sposobni Donbasa dobiti v 12 letih 🫣😬😁😁🤣🤣🤣🤣🤣
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+0
5 5
patogen
10. 06. 2026 18.55
Ne gre za to Belček. Ruska vojska je v teh letih nabrala veliko izkušenj in se transformirala. Vendar vseeno ni prevzela Nato doktrin vojskovanja, kar pa jo stane veliko žrtev na bojišču. Hrvaška je z prevzemom Nato doktrin nekoč nagnala 4 najjače iz države.
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-1
1 2
patogen
10. 06. 2026 18.45
Gradijo naj raje utrdbe na kitajski meji. Kitajci ne bodo dolgo gledali neposeljene prazne Sibirije, polne bogastev. Pa itak so ti članki napihnjeni. Poročila pravijo, da Rusi smatrajo Kitajce za veliko nevarnejšo grožnjo od Nata.
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+2
6 4
biggie33
10. 06. 2026 18.43
So rekli, da bo Rusija kmalu bankrotirala.. zdaj pa pravijo, da bo napadla in zavzela celo Evropo..
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+4
10 6
PredsednikSveta
10. 06. 2026 18.40
Me ne skrbi. Niti Ukrajine niso sposobni popapcat.
Odgovori
+7
12 5
Capri
10. 06. 2026 18.49
Misliš ukrajine z natom vred, namenoma uporabljam male začetnice
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+3
5 2
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