Ruska vojska po navedbah Kijeva izgubila več kot 30.000 vojakov

Zaradi hudih izgub na bojišču je bila po navedbah svetovalca ukrajinskega notranjega ministra ruska vojska prisiljena uporabiti več kot 50 let stare tanke T-62. Ruske sile naj bi poleg tankov izgubile že več kot 3000 oklepnikov, okoli 200 letal in skoraj 200 helikopterjev, je v jutranjem poročilu na Twitterju zapisala ukrajinska vojska.

"S Putinom sem se pogovarjal o nadaljnji gradnji skladiščnih kapacitet na ozemlju Srbije," je po poročanju portal Nova.rs dejal predsednik Srbije Aleksandar Vučić . Po obisku skladišča direkcije za blagovne rezerve je Vučić izjavil, da državo čakata težka jesen in huda zima. "Za nas je ključnega pomena, da zagotovimo zadostno količino energentov," je dejal in napovedal, da bodo kmalu začeli graditi nova skladišča za dizel in surovo nafto.

Po podatkih ruskega obrambnega ministrstva pa so visoke tudi izgube ukrajinske vojske. Rusi naj bi od začetka "posebne vojaške operacije", kot invazijo na Ukrajino označuje Moskva, uničili več kot 3300 ukrajinskih oklepnikov in tankov ter okoli 180 bojnih letal, poroča ruska tiskovna agencija TASS . Navedb sicer ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Dejal je, da mora država zagotoviti zadostne količine energije, da bo državljanom zagotovila "toplo zimo". S Putinom sta se strinjala, da bo cena plina za Srbijo ugodna. "Imela sva zelo dober pogovor," je dejal Vučić. Govorila sta tudi o izteku plinskega sporazuma po desetih letih in se dogovorila, da ga podaljšata za tri leta, ne le za mesec, kot so nekateri napovedovali. Poudaril je, da bo tudi cena ostala ugodna. "Zdaj se moramo z Gazpromom dogovoriti le še o količinah," je še dodal.

"Verjemite mi, da sploh ne bo lahko, če se konflikt v Ukrajini ne bo ustavil. Kriza z žitom postaja velik problem za ves svet. Verjamem, da bomo tudi v zvezi s tem lahko zagotovili vse, kar je potrebno," je miril.

Rusko gospodarstvo bo po oceni Bundesbank negativne posledice vojne čutilo na dolgi rok

Rusko gospodarstvo bo zaradi vojne v Ukrajini utrpelo dolgoročno škodo, v mesečnem poročilu ocenjuje nemška centralna banka Bundesbank. Negativne posledice vojne bodo prizadele tako industrijski kot storitveni sektor največje države na svetu. "Rusija bo dolgoročno izgubila precejšen del svoje blaginje," je Bundesbank zapisala v ta teden objavljenem poročilu.

Po napovedih strokovnjakov bodo "nove prepovedi izvoza, ki so jih uvedle zahodne države, in omejitve dobave, ki so jih uvedla številna podjetja, verjetno še posebej močno prizadele rusko industrijo." V poročilu so opozorili, da ruski industriji grozijo "resna izguba učinkovitosti" in "tehnološko nazadovanje zaradi obsežne mednarodne izolacije".

Rusijo je že zapustilo večje število visokokvalificiranega kadra, ta trend pa se bo po vsej verjetnosti nadaljeval kot posledica vojne.

V luči teh izzivov se bo Rusija v prihodnjih letih verjetno še bolj zanašala na izvoz nafte in plina, vendar tudi to ne bo tako enostavno kot doslej. Embargo bo vplival na povpraševanje in lahko bi pomenil, da bodo tisti, ki kupujejo rusko nafto in plin, morda želeli velike popuste, menijo strokovnjaki Bundesbank. "Rusija bo morda kmalu prisiljena znatno zmanjšati proizvodnjo nafte zaradi manjšega povpraševanja," je še navedeno v poročilu.