Ruska vojska z raketami nad Harkov, mirno ni bilo niti v Kijevu

Policijsko postajo v Harkovu naj bi zadeli najmanj dve ruski raketi S-400. Po podatkih oblasti v drugem največjem ukrajinskem mestu je bilo v napadu ranjenih 46 ljudi, od tega 36 policistov, en reševalec in devet civilistov. En policist je bil ubit.

Ruska vojska je medtem ponoči z brezpilotnimi letalniki napadla območje Kijeva, regijo Sumi na severovzhodu ter osrednji regiji Kirovgrad in Poltava. Droni so po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v različnih delih Kijeva povzročili škodo in zahtevali žrtve, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah župana Vitalija Klička sta bili v prestolnici ranjeni najmanj dve osebi. V mestu je izbruhnilo tudi več požarov.