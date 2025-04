Ruska vojska zavzela predzadnjo vas v Kursku pod nadzorom ukrajinskih sil

OGLAS

Kijev je avgusta lani z ofenzivo presenetil ruske sile in v Kursku zavzel tisoč kvadratnih kilometrov veliko ozemlje. Ruske sile so nato marca letos ukrajinske sile pregnale z obsežnih območij v regiji, danes pa je obrambno ministrstvo v Moskvi na družbenem omrežju Telegram sporočilo, da so "osvobodili vas Olešnja". Pod nadzorom ukrajinskih sil tako ostaja samo še vas Gornal, so dodali.

Ruske sile so sedaj na meji z Ukrajino in nameravajo okrepiti pritisk na obmejno regijo Sumi, kamor so v minulih tednih že večkrat vdrle.

Ruski vojak FOTO: Profimedia icon-expand

Lokalne oblasti so medtem danes sporočile, da je bila v regiji Kursk v napadu ukrajinskega drona na avtomobil ubita ženska, poškodovana pa moški in otrok. Rusko obrambno ministrstvo pa je še sporočilo, da so ponoči sestrelili dva ukrajinska drona nad regijama Belgorod in Kursk.