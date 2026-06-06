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Ruska zračna obramba prestregla 376 ukrajinskih dronov

Moskva, 06. 06. 2026 09.48 pred 26 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Pristanišče v Sankt Peterburgu po ukrajisnkih napadaih

Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. V ruskih napadih na Ukrajino so bile medtem ubite najmanj tri osebe, obe strani nadaljujeta medsebojno obstreljevanje.

Ruska zračna obramba je po navedbah obrambnega ministrstva sestrelila skupno 376 ukrajinskih dronov "nad regijami Belgorod, Brjansk, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Orjol, Pskov, Rostov, Rjazan, Smolensk, Tver in Tula, nad moskovsko regijo, Krimom, Abhazijo ter nad vodami Azovskega in Črnega morja", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nad regijo Leningrad, kjer leži drugo največje rusko mesto Sankt Peterburg in več ključnih pristanišč ob Baltskem morju, so po navedbah guvernerja Aleksandra Drozdenka sestrelili 86 brezpilotnikov.

V Sankt Peterburgu, rojstnem kraju ruskega predsednika Vladimirja Putina, se danes zaključuje mednarodni gospodarski forum. Mesto je bilo v sredo ob začetku foruma tarča ukrajinskih napadov, zadeli so energetske in vojaške objekte, Putin pa je priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo.

Ruske sile so več dronov sestrelile tudi blizu Moskve, v pristanišču Ust-Labinsk na jugu države pa je po napadu izbruhnil požar, ki ni zahteval žrtev.

Regija Zaporožje
Regija Zaporožje
FOTO: Profimedia

V ruskih napadih na cilje v Ukrajini so bile medtem ubite tri osebe. V regiji Zaporožje so po enem izmed napadov našli trupli dveh pogrešanih moških, še ena oseba pa je bila ubita v napadih na mesto Dnipropetrovsk, so po navedbah AFP sporočile regionalne oblasti.

Rusija in Ukrajina sta v zadnjem času še okrepili medsebojne napade, medtem ko so diplomatska prizadevanja ZDA za končanje vojne zastala, potem ko je Washington v zadnjih mesecih preusmeril svojo pozornost na Bližnji vzhod in vojno proti Iranu.

Ukrajina Rusija vojna droni Sankt Peterburg

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KOMENTARJI1

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Samo navijač
06. 06. 2026 10.15
Ukrajinci se trudijo da se vojna razširi. Z dronom napadli natovi bazo v Romuniji. Potem napadejo Ladjo 5 mrtvih azerbadjanskih mornarjev.. Nic se o tem ne poroca , kaksne igre teh zlikovcev !!
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