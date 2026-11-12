Ruska zračna obramba sestrelila tri lastne helikopterje, umrlo sedem vojakov

Ukrajina je v noči na sredo z večjim številom brezpilotnih letalnikov ponovno napadla rusko pristanišče Ust-Luga zahodno od Sankt Peterburga, ki je pomembno za izvoz ruske nafte in naftnih derivatov. Ruska zračna obramba je poskušala odbiti napad, pri tem pa naj bi pomotoma sestrelila tudi tri lastne vojaške helikopterje.

Kot poroča avstrijski Kronen Zeitung, sta bila uničena dva bojna helikopterja Ka-52 in večnamenski helikopter Mi-8.

Po teh navedbah je najmanj enega od helikopterjev Ka-52 zadel ruski MiG-31. V incidentih naj bi umrlo vseh sedem članov posadk.

Ruski vojaški bloger, znan pod imenom ZOV Voevoda, je izgubo označil za hud udarec ruskim zračnim silam. Okoliščine domnevnega prijateljskega ognja za zdaj niso pojasnjene, navedbe o sestrelitvah pa še niso neodvisno potrjene.

Zlasti naj bi bila problematična izguba Ka-52, saj naj bi bilo izdelanih približno 200 helikopterjev tega tipa, najmanj 69 pa naj bi jih bilo med rusko invazijo na Ukrajino že uničenih ali poškodovanih.