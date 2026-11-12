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Ruska zračna obramba sestrelila tri lastne helikopterje, umrlo sedem vojakov

Moskva, 12. 11. 2026 11.49 pred 53 minutami 2 min branja 24

Avtor:
N.Š.
Domnevne izgube

Ruski poskus obrambe pred obsežnim ukrajinskim napadom z brezpilotnimi letalniki naj bi se končal s hudimi izgubami v lastnih vrstah. Po poročanju ruskih vojaških blogerjev je ruska zračna obramba pomotoma sestrelila tri svoje helikopterje, pri čemer je umrlo vseh sedem članov posadk. Medtem je ukrajinski napad povzročil obsežen požar v pomembnem ruskem naftnem pristanišču Ust-Luga ob Finskem zalivu.

Ukrajina je v noči na sredo z večjim številom brezpilotnih letalnikov ponovno napadla rusko pristanišče Ust-Luga zahodno od Sankt Peterburga, ki je pomembno za izvoz ruske nafte in naftnih derivatov. Ruska zračna obramba je poskušala odbiti napad, pri tem pa naj bi pomotoma sestrelila tudi tri lastne vojaške helikopterje.

Kot poroča avstrijski Kronen Zeitung, sta bila uničena dva bojna helikopterja Ka-52 in večnamenski helikopter Mi-8.

Po teh navedbah je najmanj enega od helikopterjev Ka-52 zadel ruski MiG-31. V incidentih naj bi umrlo vseh sedem članov posadk.

Ruski vojaški bloger, znan pod imenom ZOV Voevoda, je izgubo označil za hud udarec ruskim zračnim silam. Okoliščine domnevnega prijateljskega ognja za zdaj niso pojasnjene, navedbe o sestrelitvah pa še niso neodvisno potrjene.

Zlasti naj bi bila problematična izguba Ka-52, saj naj bi bilo izdelanih približno 200 helikopterjev tega tipa, najmanj 69 pa naj bi jih bilo med rusko invazijo na Ukrajino že uničenih ali poškodovanih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V pomembnem naftnem pristanišču izbruhnil velik požar

Napad je bil usmerjen proti izvoznemu terminalu v pristanišču Ust-Luga ob Finskem zalivu, enem pomembnejših ruskih vozlišč za izvoz energentov.

Na območju naftnih objektov je izbruhnil obsežen požar z več žarišči. Nad pristaniščem so se dvigali veliki stebri dima, vidni tudi z večje razdalje.

Po navedbah ruskih oblasti so bili v napadu poškodovani trije ljudje.

Ruske oblasti so sporočile tudi, da so nad Leningrajsko oblastjo sestrelile 146 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov.

Ust-Luga je zaradi svoje vloge pri izvozu ruske nafte in naftnih derivatov pomembna tarča ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo.

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Mason666
12. 11. 2026 12.49
Komentirat celo gre!! Če bi se to ukrajincem zgobilo bi bilo komentiranje onemogočeno!!
Odgovori
0 0
galeon
12. 11. 2026 12.49
Zgodbice za OVCE.
Odgovori
+1
1 0
devlon
12. 11. 2026 12.48
se pravi, nic hudega
Odgovori
-1
0 1
kolo1982
12. 11. 2026 12.47
Super, dajmo v imenu ega uničiti sebe, naravo, živali, zemljo. Kdo je tebe homosapiens spravil na svet :/
Odgovori
0 0
Saul Goodman
12. 11. 2026 12.44
Ruski slabiči si že 6 let delajo sramoto... kolk let si jo še bodo ?
Odgovori
-3
1 4
Lepdan123
12. 11. 2026 12.41
Zakaj bi mi to rabili vedeti? Raje pustite na naslovni kako Mijić ne plača delavcev, pa tudi če cel dan pustite:)
Odgovori
+4
4 0
Limonček60
12. 11. 2026 12.38
Proti 450.000 umrlim ruskim vojakom na fronti,ni to nič.A o napadu na visokega ruskega vojaškega oficirja,pa nič ne pišete,pa to
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-2
1 3
Matt0
12. 11. 2026 12.40
Si jih šel štet?
Odgovori
+2
4 2
devlon
12. 11. 2026 12.49
vsak šteje.. Zdaj 450.007
Odgovori
0 0
Gaargamel
12. 11. 2026 12.37
Tud prevajat ne znate:)
Odgovori
+5
5 0
Roadkill
12. 11. 2026 12.36
Tu vidim dve možnosti. Vodka ali pa zahodna propaganda. Najbrž gre za propagando
Odgovori
+2
5 3
GP01
12. 11. 2026 12.34
Super, odlična novica!
Odgovori
-2
3 5
peT99
12. 11. 2026 12.31
No... umrlo jih je 9. Posadka nesrečnega miga je letalo morda pripeljala do baze, medtem ko pilota baze nista zapustila.....
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-1
0 1
JAZsemTI
12. 11. 2026 12.30
Spet bo mali zeleni moral na litanije k Donaldu.
Odgovori
+4
4 0
kita 1111
12. 11. 2026 12.29
Ne 3 ampak 2 je resnica ,seveda po pomoti
Odgovori
+2
2 0
Celjan78
12. 11. 2026 12.28
Slabše od ruskega letalstva je samo še ruska mornarica.
Odgovori
+2
7 5
zvizi
12. 11. 2026 12.30
Slabši od tebe pa samo ta, ki ti je pritrdil
Odgovori
+2
5 3
Vera in Bog
12. 11. 2026 12.09
Seveda sej so vsi zapiti !
Odgovori
-2
4 6
Pamir
12. 11. 2026 12.33
Zapiti Američani 3 lastna F15 v začetku napada in agresije na Iran. Iranci z alkoholom nimajo težav.
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+2
3 1
Vera in Bog
12. 11. 2026 12.35
Ti se kar vleči ven, ampak slabših ni ;)
Odgovori
+0
1 1
Pamir
12. 11. 2026 12.43
Ne bodi užaljenček, če bi bili slabi ne bi imeli največje države na svetu.Se pravi da so najboljši.
Odgovori
+0
1 1
mario7
12. 11. 2026 12.07
Pravljice za male otroke in ukrote.
Odgovori
-1
6 7
Rudar
12. 11. 2026 12.25
Ja to bo. Zahodna propaganda. Ruske helikopterje se ne da sestrelit.
Odgovori
+2
6 4
klepedo
12. 11. 2026 12.44
Tko kot se da uporabljati rodilnika. Mission impossible
Odgovori
+1
1 0
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