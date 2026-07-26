Ruske superjahte našle zatočišče: v Sredozemlju tudi Putinova Victoria

Jahta Victoria, ki ima matično pristanišče v Sočiju, je bila sredi julija zasidrana 400 metrov od plaže petzvezdičnega hotela Six Senses Kaplankaya v kraju Bozbük pri Bodrumu. Dolga je 71 metrov in vredna več deset milijonov evrov.
Uradno je jahta v lasti podjetja blizu Genadija Nikolajeviča Timčenka, ki je prijatelj Putina, na ladji pa naj bi dopustovala tudi Alina Kabajeva, domnevna dolgoletna Putinova partnerka.
Približno 800 metrov od predsednikove jahte je zasidrana tudi 55-metrska jahta Rhea, ki je v lasti poslovneža Romana Abramoviča, so razkrili pri ruskem neodvisnem portalu Vjorstka.
Po njihovih analizah sta še teden dni dlje v zalivu Kille zasidrani 73-metrska superjahta Altair Olega Deripaske, ki je eden vplivnejših ruskih oligarhov in eden najbogatejših poslovnežev, in 73-metrska jahta Predator, ki jo povezujejo s solastnikom UGMK Iskandarjem Mahmudovom, enim največjih proizvajalcev bakra in premoga v Rusiji.
V turških vodah sta tudi 62-metrska jahta Serenity & Unity, ki naj bi jo uporabljal predsednik ruske različice lige NBA VTB Andrej Kostin skupaj s svojo partnerko. Ob isti obali je tudi 80-metrska jahta Genesis, ki pripada lastniku naftno-plinskega podjetja Lukoil Vagitu Alekperovu.
Turška letovišča so že od začetka vojne v Ukrajini ena glavnih zatočišč ruskih jaht. Najbolj priljubljeno mesto za privez ostaja marina Yalikavak, ki je v lasti azerbajdžanskega poslovneža Anarja Alizade. Ta je novembra 2024 prejel tudi srbsko državljanstvo zaradi interesov države po posebnem postopku.