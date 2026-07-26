Ruske superjahte našle zatočišče: v Sredozemlju tudi Putinova Victoria

Uradno je jahta v lasti podjetja blizu Genadija Nikolajeviča Timčenka , ki je prijatelj Putina, na ladji pa naj bi dopustovala tudi Alina Kabajeva , domnevna dolgoletna Putinova partnerka.

Jahta Victoria , ki ima matično pristanišče v Sočiju, je bila sredi julija zasidrana 400 metrov od plaže petzvezdičnega hotela Six Senses Kaplankaya v kraju Bozbük pri Bodrumu. Dolga je 71 metrov in vredna več deset milijonov evrov.

Približno 800 metrov od predsednikove jahte je zasidrana tudi 55-metrska jahta Rhea, ki je v lasti poslovneža Romana Abramoviča, so razkrili pri ruskem neodvisnem portalu Vjorstka.

Po njihovih analizah sta še teden dni dlje v zalivu Kille zasidrani 73-metrska superjahta Altair Olega Deripaske, ki je eden vplivnejših ruskih oligarhov in eden najbogatejših poslovnežev, in 73-metrska jahta Predator, ki jo povezujejo s solastnikom UGMK Iskandarjem Mahmudovom, enim največjih proizvajalcev bakra in premoga v Rusiji.

V turških vodah sta tudi 62-metrska jahta Serenity & Unity, ki naj bi jo uporabljal predsednik ruske različice lige NBA VTB Andrej Kostin skupaj s svojo partnerko. Ob isti obali je tudi 80-metrska jahta Genesis, ki pripada lastniku naftno-plinskega podjetja Lukoil Vagitu Alekperovu.

Turška letovišča so že od začetka vojne v Ukrajini ena glavnih zatočišč ruskih jaht. Najbolj priljubljeno mesto za privez ostaja marina Yalikavak, ki je v lasti azerbajdžanskega poslovneža Anarja Alizade. Ta je novembra 2024 prejel tudi srbsko državljanstvo zaradi interesov države po posebnem postopku.