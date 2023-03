Ruske matere in žene: Prenehajte naše fante pošiljati na bojišča

Ženske, ki so se zbrale na ulici v Moskvi, so dejale, da so bili njihovi bližnji v začetku marca prisiljeni v pridružitev napadalnim ruskim skupinam, čeprav so od meseca septembra, ko so bili mobilizirani, opravili le štiri dni usposabljanja. "Moj mož se nahaja na fronti s sovražnikom," je povedala ena od žensk. "Naše mobilizirane moške pošiljajo kot jagnjeta na zakol – po pet naenkrat, proti 100 dobro oboroženim sovražnikom."