Ruske milijarde obtičale v indijskih bankah

Po uvedbi sankcij s strani zahoda se je Rusija obrnila na vzhodne in južne trge, kjer je občutno povečala trgovinsko menjavo in nadomeščala primanjkljaj, ki je nastal z izgubo zahodnih trgov. Poleg Kitajske je velik delež trgovine z Rusijo prevzela Indija. Ta je občutno povečala uvoz ruske nafte. Vse to v sklopu t. i. dedolarizacije, o kateri se veliko govori v državah Brics. Rusija in Indija namreč trgujeta v lastnih nacionalnih valutah. Pri tem pa so domnevno nastale težave. Predvsem na škodo Rusije.

Z dobrinami, kot so nafta, zlato in žito, se v svetu praviloma trguje v ameriških dolarjih. Rusija se je za odmik od trgovanja z rezervno svetovno valuto odločila potem, ko je zahod sklenil izolirati državo in omejiti njeno trgovino. V Kremlju so zato sprejeli odločitev, da začnejo spodbujati bilateralno trgovino v nacionalnih valutah – s Kitajsko v juanih, z Indijo v rupijah. Kitajska je prav tako poskušala oslabiti vpliv ameriškega dolarja na svetovno trgovino s pozivom voditeljem arabskih držav, naj dovolijo nakup nafte v juanih. Bloomberg pa medtem piše, da so se začele kazati negativne posledice takšnih transakcij. Rusija je postala ena največjih dobaviteljic nafte v Indiji in je s prodajo zaslužila milijarde dolarjev. To je povzročilo kopičenje do milijarde dolarjev (v rupijah) vsak mesec v indijskih bankah, do katerih ni mogoče dostopati zaradi omejitev indijske centralne banke, ki ruskim podjetjem preprečuje prenos rupij, shranjenih na bančnih računih v Indiji, v Rusijo in pretvorbo v rublje.

icon-expand Ruski tanker FOTO: AP

Timothy Ash, ekonomist in sodelavec programa Rusija in Evrazija pri britanskem think tanku Chatham House, je dejal, da so vojna v Ukrajini in sankcije, ki so bile pozneje uvedene proti Rusiji, "samo znova potrdile, da je dolar kralj". "Enostavno ni hitre rešitve za Rusijo, Kitajsko in druge, ker ameriškemu dolarju zaupamo," je Ash povedal za Newsweek. "Rusija ugotavlja, zakaj vsi zaupajo dolarju, da je prosto konvertibilen, medtem ko rupije niso." Aditya Bhan iz možganskega trusta Observer Research Foundation poudarja, da je zaradi pravil delovanja indijskega finančnega sistema veliko omejitev pri pretvarjanju rupije v druge valute in obratno. Zaskrbljenost glede stabilnosti menjalnega tečaja je glavna ovira za nepripravljenost indijske vlade, da bi rupija postala popolnoma zamenljiva.

"Stabilne cene so najbolj kritičen predpogoj za internacionalizacijo valute," je zapisal Bhan. "Nadaljnja skrb je, da bi lahko internacionalizacija rupije omejila zmožnost indijske centralne banke (RBI), da upravlja domačo ponudbo denarja in vpliva na obrestne mere glede na prevladujoče makroekonomske okoliščine." Po pisanju Reutersa bi lahko zaradi omenjenih okoliščin in pravil v indijskih bankah obtičalo kar 39 milijard dolarjev. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov priznava, da gre za problem. "Mi moramo priti do tega denarja, in da bi se to zgodilo, je treba rupijo pretvoriti v drugo valuto. O tem se pogovarjamo sedaj." Lavrov je po poročanju ruske tiskovne agencije TASS dodal, da so jim indijski partnerji zagotovili razrešitev težav ter da jim bodo ponudili več opcij za investicije.

icon-expand Rusija nafta FOTO: Shutterstock