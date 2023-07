Ruske mučilnice v Izjumu: 'Kruto in sadistično'

V poročilu Centra za informacijsko odpornost so navedene štiri enote milice, ki naj bi mučile civiliste in vojne ujetnike. Vse so bile iz tako imenovanih ljudskih republik Lugansk in Doneck. Kremelj je te promoskovske marionetne uprave ustanovil leta 2014 po prikritem vojaškem prevzemu dela vzhodne regije Donbas.

Aprila 2022 so ruske sile po večmesečni bitki zavzele mesto Izjum. Šest mesecev pozneje so ukrajinske enote med protiofenzivo osvobodile mesto na severovzhodu države ter tam odkrile množično grobišče, v katerem je bilo 447 trupel, vključno s posmrtnimi ostanki 22 ukrajinskih vojakov, in več mučilnic.

Preiskovalci so ugotovili, da so se enote naselile v šolah in vrtcih, kar je bilo opaziti tudi na drugih zasedenih območjih. Med aprilom in julijem 2022 je 5. bataljon Luganske ljudske republike (LNR), ki je del 204. pehotnega polka, bival v šoli v Izjumu. Vojaki LNR so bili slabo usposobljeni, slabo opremljeni in pogosto pijani, so povedali lokalni prebivalci. Kradli so "vse", lastnike hiš so prisilili, da so klečali pod streli, in celo odstranili dvojno zasteklitev z oken. Ruske sile so vojake uporabljale kot pomočnike. Njihove naloge so vključevale nadzorne točke in varovanje ukrajinskih ujetnikov.

"Veliko so pili in humanitarno pomoč zamenjali za domačo vodko," je pripovedoval eden od preživelih. Pijani borci LNR so ustrelili dva otroka, stara 12 in 13 let, ko sta bežala v klet tik pred policijsko uro ob 18. uri.

Drugi preživeli, denimo 48-letni električar Ihor, je oktobra lani organizaciji Human Rights Watch povedal, da so ga ruski vojaki aretirali v njegovem stanovanju, mu na glavo nataknili vrečo in ga pretepli, ko so ga vlekli do svojega avtomobila. Odpeljali so ga v šolo in ga zaprli v shrambo, se je spominjal, ter ga obtožili posedovanja marihuane. Čez pol ure so ga odpeljali ven, ga brcali in udarjali ter mu rekli, da je fašist. Nek poveljnik ga je prosil, naj identificira pripadnike ukrajinskih teritorialnih obrambnih sil, ki so se borili proti Rusiji v Donbasu. Naslednji dan so ga izpustili.