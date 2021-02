V Rusiji potrdili prvi primer prenosa ptičje gripe H5N8 na človeka

"Informacijo o prvem prenosu aviarne influence A na človeka smo že posredovali Svetovni zdravstveni organizaciji," je dejala Anna Popova z vladne zdravstvene agencije Rospotrebnadzor. Znanstveniki laboratorija Vektor, državnega inštituta za virologijo in biotehnologijo, so virus potrdili pri sedmih delavcih perutninske farme na jugu Rusije, kjer so sicer med perutnino decembra potrdili izbuh H5N8. Vsi delavci so zdravi, "le čas pa bo povedal, ali bo virus naprej mutiral", je dodala Popova. "Odkritje teh mutacij, ko se virus še ni sposoben prenesti s človeka na človeka, nam daje vsem čas, da se pripravimo na morebitne mutacije ter ustrezen in pravočasen odziv,"je še poudarila.

Vodja inštituta Rinat Maksjutov je ob tem pojasnil, da so pripravljeni razviti teste, s katerimi bodo odkrivali morebitne primere ptičje gripe H5N8. Napovedal je tudi začetek razvoja cepiva proti tej bolezni.

Sibirski laboratorij Vektor, ki je v bližini Novosibirska, je v zadnjem letu med drugim izdeloval enega od ruskih cepiv proti covidu-19. V sovjetskih časih pa so tu, po poročanju Moscow Times, preizkušali tudi biološka orožja. Še danes pa hranijo številne viruse, od ebole do koz.

Dokazov o prenosu s človeka na človeka za zdaj ni, poroča Independent. Svetovna zdravstvena organizacija se na informacije še ni odzvala.

Gre za visoko patogeni virus ptičje gripe, ki ga od leta 2010 zaznavamo med divjimi pticami in perutnino. Do zdaj pa prenosa na človeka nismo zaznali, ta podtip je veljal za nenevarnega človeku.

Ptičja gripa pustoši po več evropskih državah, med drugim v Franciji, kjer so morali izvesti zakol več sto tisoč ptic, da bi ustavili širjenje okužbe. Konec preteklega leta smo nekaj primerov H5N8 pri labodih potrdili tudi v Sloveniji.