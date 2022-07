Ruske oblasti znova pridržale novinarko, ki je protestirala proti vojni

V Rusiji so po poročanju medijev znova pridržali nekdanjo novinarko ruskega prvega programa nacionalne televizije Marino Ovsjanikovo. Ta je pred dnevi pred Kremljem protestirala proti vojni v Ukrajini in ruskemu predsedniku. Ovsjanikovo so od začetka vojne pridržali drugič. Kaznovali so jo že v prvih dneh vojne, ko je protestirala med televizijskim prenosom v živo.

Novinarka in nekdanja urednica Marina Ovsjanikova, ki je zahodni javnosti postala znana po tem, ko je med branjem poročil na javni televiziji "vdrla" v kader s protivojnim transparentom, sej je znova znašla pod drobnogledom ruskih oblasti, poročajo tamkajšnji mediji. Informacijo je za Novajo Gazeto potrdil njen odvetnik Dmitrij Zahvatov. "Prijeli so jo v bližini njenega doma in odpeljali na neznano lokacijo. Še vedno jo iščemo," je povedal. Trenutno sicer ni znano, kakšen je razlog za pridržanje, je pa Ovsjanikova minuli teden protestirala pred Kremljem in posnetek objavila na svojih profilih na družbenih omrežjih. Nasproti Kremlja je stala s transparentom, na katerem je pisalo: "Putin je morilec. Njegovi vojaki so fašisti. 352 otrok je bilo ubitih, koliko jih še more umreti, preden se ustavite?" Marina je na tla pred seboj položila lutke, namočene v rdečo barvo, kar simbolizira ubite ukrajinske otroke. Kot je razvidno iz fotografij, so Ovsjanikovo pridržali med kolesarjenjem. Nekdanja zaposlena pri nacionalni televiziji Pervi kanal (Prvi program) je dala odpoved v začetku marca, ko so jo oblasti zaradi protesta na televiziji oglobile. Nato naj bi zapustila državo, vendar seje julija vrnila v Moskvo zaradi zaslišanja na sodišču glede skrbništva otrok, piše Novaja Gazeta. PREBERI ŠE Ruska urednica, ki je v živo protestirala proti vojni, dobila novo službo