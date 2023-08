Ruske rakete ubile šest ljudi, med njimi tudi 23 dni star dojenček

"Rusija je v regiji Herson ubila šest ljudi," je dejal ukrajinski notranji minister Igor Klimenko in objavil fotografije, ki prikazujejo posledice napada.

V bombardiranju so bili ubiti trije odrasli in 23 dni star dojenček v kraju Široka Balka, o še dveh žrtvah napada poročajo iz kraja Stanislav. "Mož, žena in njuna 23 dni stara hčerka so bili ubiti v sovražnikovem artilerijskem obstreljevanju," je Klimenko zapisal na Telegramu. Hudo ranjenega 12-letnega sina so odpeljali v bolnišnico, je dodal.