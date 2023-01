Ruske rakete uničile hokejsko areno na vzhodu Ukrajine

Ruske rakete so med napadom na vzhodno ukrajinsko mesto Družkivka v regiji Doneck v petek uničile ledeno hokejsko areno, je po poročanju Reutersa sporočila ukrajinska hokejska zveza. "Od začetka vojne v Ukrajini so ruske sile uničile pet ledenih stadionov," so dodali na Telegramu. Gre za arene v Donecku, Mariupolu in Melitopolu ter ledeno palačo v Severodonecku, so našteli. V tem naboru pa je zdaj še arena Altair v Družkivki.

Hokejski klub Donbas, ki je Altair začel uporabljati leta 2014, ko so proruski separatisti v regiji razglasili ustanovitev Ljudske republike Doneck, je dejal, da je bila dvorana uničena zaradi požara, ki se je vnel po raketnem napadu. Reuters navedb sicer ni uspel neodvisno preveriti.

Generalni direktor kluba Fedor Ilyenko je na družbenem omrežju ob tem zapisal, da je prizorišče gostilo tudi največjo ukrajinsko šolo hokeja in umetnostnega drsanja. "Arena je bila več kot le stavba," je dejal in dodal, da je tam potekalo na stotine otroških tekmovanj in na desetine mednarodnih turnirjev.

Množični raketni napadi na ukrajinska mesta so se sicer povečali v drugi polovici leta 2022, ko so ruske sile utrpele več porazov na bojišču. Z uničenjem toplotnih in električnih napeljav Rusija trdi, da želi zmanjšati ukrajinsko sposobnost za boj, Ukrajina pa medtem trdi, da napadi nimajo vojaškega namena, temveč da so usmerjeni proti civilistom, kar je vojni zločin.