Ruske rakete zadele ukrajinsko kliniko: en mrtev, vsaj 15 ranjenih

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so Rusi napadli bolnišnico v ukrajinskem mestu Dnipro. "V napadu je umrla vsaj ena oseba, še 15 drugih ljudi je ranjenih," je pripisal. Svojcem je izrazil sožalje, napad pa ostro obsodil. "Treba je premagati te nehumane krivice, in to čim prej. Ker naš čas so naši ljudje. In naši ljudje so najbolj dragocena stvar v Ukrajini." Priložil je tudi posnetek goreče stavbe.

Informacij o napadu sicer ni mogoče neodvisno preveriti, opozarja Guardian.