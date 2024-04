Ruske sile na vzhodu Ukrajine zavzele še eno vas

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ruske sile zavzele še eno vas v vzhodni ukrajinski regiji Doneck, kjer so v minulih tednih znatno napredovale. Zavzele so vas Novobahmutovka, ki leži deset kilometrov severno od mesta Avdijivka, ki so ga ruske sile zavzele februarja v eni najbolj krvavih bitk doslej.