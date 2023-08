Ruske sile nad Moskvo sestrelile dva drona, v Harkovu napadli šolo

Ruske sile naj bi nad Moskvo sestrelile več ukrajinskih brezpilotnih letal, pri čemer je eno od prestreženih letal poškodovalo isto stolpnico, ki je bila že napadena, žrtev pa naj ne bi bilo. Ukrajinski uradniki za napade niso prevzeli odgovornosti, vendar je predsednik Volodimir Zelenski nedavno po napadih dejal, da konflikt zdaj prihaja v Rusijo. Iz Ukrajine medtem poročajo o napadu na Harkov.

Rusko obrambno ministrstvo je na Telegramu sporočilo, da so njihove protiletalske enote "preprečile teroristični napad kijevskega režima" in sestrelile dve brezpilotni letali v predmestju zahodno od središča mesta. Eden od brezpilotnih letalnikov je zadel stolpnico, drugi pa "radioaktivno opremo in strmoglavil na območje kompleksa nestanovanjskih stavb," je sporočilo ministrstvo. "Eden je priletel v isto stolpnico v kompleksu Moskva City, ki je bila nedavno že zadeta. V 21. nadstropju je bila poškodovana fasada. Steklene površine so bile uničene na 150 kvadratnih metrih," je dejal moskovski župan Sergej Sobjanin. Kot je pojasnil, podatkov o žrtvah ni.

To je bil poslednji v nizu nedavnih napadov z brezpilotnimi letali, med drugim pa brezpilotna letala ciljala tudi na Kremelj in ruska mesta ob meji z Ukrajino. V nedeljo naj bi nad Moskvo, Rusi prestregli tri ukrajinske drone, ki so poškodovali dve stavbi, za kratek čas je bilo prekinjeno tudi delovanje mednarodnega letališča Vnukovo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po napadih v nedeljo poudaril, da vojna zdaj prihaja v Rusijo. "Vojna se postopoma vrača na ozemlje Rusije - v njena simbolna središča in vojaška oporišča, kar je neizogiben, naraven in povsem pošten proces," je dejal. Poudaril je, da Ukrajina postaja vse močnejša.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu in tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov sta dejala, da so ukrajinski poskusi napadov z brezpilotnimi letali na Moskvo namenjeni odvračanju pozornosti od neuspehov na bojišču v Ukrajini. "Ob neuspešni tako imenovani protiofenzivi se je režim v Kijevu - ob podpori zahodnih sponzorjev - osredotočil na izvajanje terorističnih napadov na civilno infrastrukturo v mestih in krajih Ruske federacije," je dejal Šojgu. Ruski droni zadeli šolo v Harkovu Iz Harkova na vzhodu Ukrajine pa danes prav tako poročajo o napadu z brezpilotnimi letalniki. Ruski droni naj bi tam zadeli šolo in športni kompleks, pri čemer je bila poškodovana ena oseba, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Napad na rojstno mesto Zelenskega

Le dan po tem, ko je Zelenski dejal, da se vojna "vrača v Rusijo" s poskusom napada brezpilotnega letala na Moskvo, je Kremelj v ponedeljek izvedel smrtonosni letalski napad na rojstno mesto ukrajinskega predsednika Krivi Rog. Najmanj šest ljudi je bilo ubitih, med njimi petletna deklica, več deset drugih pa ranjenih, ko so balistične rakete zadele šolsko stavbo in stanovanjsko stolpnico v osrednjem ukrajinskem mestu, poroča BBC.

