Ruske sile naj bi prevzele popoln nadzor nad Avdijivko, Putin čestital vojski

Avdijivka, ki leži na frontni črti v neposredni bližini Donecka, je bila v primežu silovitih spopadov že več mesecev in skoraj popolnoma uničena. Padec Avdijivke predstavlja tudi največjo spremembo na več kot 1000 kilometrov dolgi fronti, odkar so ruske sile maja lani zavzele Bahmut.

Izjave ruskih oblasti sledijo ukrajinskemu umiku iz mesta, pri čemer je novi vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski v soboto sporočil, se je za to odločil, da bi preprečil obkolitev in obvaroval življenja svojih vojakov.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je o napredovanju obvestil predsednika Vladimirja Putina , so sporočili z obrambnega ministrstva v Moskvi. Putin je "čestital naši vojski in borcem za tako pomembno zmago", pa je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov .

V ruskih napadih z droni in raketami na vzhodu Ukrajine so bili ubiti najmanj trije ljudje, so davi sporočile lokalne oblasti. Doslej so iz ruševin porušene stanovanjske stavbe v mestu Kramatorsk v regiji Doneck, ki jo je ponoči zadela raketa, izkopali dve trupli, je na Telegramu zapisal vojaški guverner regije Doneck Vadim Filaškin.

Dodal je, da se reševalna akcija nadaljuje, saj domnevajo, da je pod ruševinami še več žrtev.

Vodja vojaške uprave sosednje regije Harkov Oleg Sinegubov je sporočil, da je v napadu na dvonadstropno stanovanjsko stavbo v mestu Kupjansk umrla ena oseba, pet je bilo ranjenih.

Po navedbah ukrajinskih sil je Rusija prejšnjo noč izvedla napade s šestimi protiletalskimi raketami S-300, ki so bile predelane za napad na kopenske cilje, ter tremi manevrirnimi raketami Ch-22 in raketo zrak–zemlja Ch-59. Ruska vojska naj bi prav tako uporabila 14 vojaških dronov šahed, od katerih je bilo 12 uničenih, preden bi dosegli cilj. Ukrajinske sile naj bi prav tako prestregle raketo zrak–zemlja in sestrelile rusko letalo.

Po navedbah Filaškina je škoda, ki so jo povzročili ruski napadi, obsežna. Poleg stanovanjskih stavb naj bi bili napadeni tudi industrijski objekti v Kramatorsku in šola v sosednjem mestu Slovjansk. Prostovoljci preiskujejo območje, da bi ugotovili, ali je kdo pod ruševinami.

Ukrajini primanjkuje orožja in streliva

Eden od namestnikov poveljnika ukrajinskih sil je v soboto poročal še o veliki prednosti ruske vojske v topniški oborožitvi. Ukrajinska vojska se namreč spoprijema s pomanjkanjem orožja in streliva, kar so v zadnjih dneh poudarjali tudi v Beli hiši.

Tiskovna predstavnica ameriškega sveta za nacionalno varnost Adrienne Watson je na novinarski konferenci v soboto krivdo za neuspeh ukrajinskih sil na bojišču delno pripisala tudi kongresu ZDA, ki še ni potrdil zadnjega, 60 milijard dolarjev vrednega paketa pomoči za Ukrajino.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v soboto kljub temu izrazil optimizem glede ameriške pomoči, potem ko je ob robu varnostne konference v Münchnu prejel zagotovila od podpredsednice Kamale Harris, v telefonskem pogovoru pa tudi od predsednika Joeja Bidna.