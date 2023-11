Ruske sile napadle Odeso, Kijev poziva k okrepitvi dobave orožja

Ruske sile so ponoči s štirimi raketami in 22 brezpilotnimi letali napadle ukrajinsko regijo Odesa, pri čemer je zračna obramba sestrelila 15 dronov in eno raketo. V napadu je bilo poškodovanih več objektov, osem ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Medtem pa je ukrajinska predsednica vlade dejala, da bo Ukrajina v roku dveh let dosegla pričakovane reforme, ki so potrebne za članstvo v EU. Kljub temu je vztrajala, da noče, da bi na bližajočem se vrhu voditeljev, kjer bodo odločali o širitvi EU, glasovali "le iz sočutja". Zelenski pa je na obisk v Kijev povabil tudi nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

"Sestreljenih je bilo 15 dronov tipa šahed in ena vodena raketa Kh-59," so sporočile ukrajinske letalske sile. Ukrajinski notranji minister Igor Klimenko je opozoril, da je bilo v Odesi poškodovanih 20 stanovanjskih stavb, muzej in drugi objekti. Ranjenih naj bi bilo osem ljudi.

Vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je medtem na družbenih omrežjih objavil fotografije posledic napada v mestu Odesa, na prizorišče pa so že prispeli reševalci, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Ukrajini se vse bolj bojijo, da bodo ruske sile ponovno začele izvajati sistematične napade na kritično energetsko infrastrukturo, kot so to počele prejšnjo zimo. V luči tega Kijev svoje zaveznice poziva, naj okrepijo dobavo sistemov zračne obrambe. Ukrajina na poti v Evropsko unijo "Ne želimo, da nam popuščajo zaradi vojne," je dejala Olga Stefanišina, navaja Guardian. "Dveletni rok je namenjen le temu, da je EU prepričana, da smo pripravljeni na članstvo." "Vsi, od predsednika do vsakega lokalnega guvernerja, so si enotni glede ciljev: zmagati v vojni in zagotoviti, da naslednji dan po zmagi ne začnemo procesa članstva v EU, ampak ga zaključimo," je dodala Stefanišina, ki je odgovorna za evropske in evroatlantske integracije Ukrajine. Širitev je tako nujna, piše Guardian, da je Nemčija prejšnji teden predlagala, da bi lahko pospešili vključevanje Ukrajine in drugih držav v EU s članskimi ugodnostmi, ki bi bile dodeljene že dolgo pred samim vstopom. Ugodnosti bi zajemale enotni trg in status opazovalca na vodstvenih srečanjih. Predloge je med prvimi pozdravila Severna Makedonija, ki na članstvo čaka že skoraj 20 let. Ukrajina je bila v vrsto kandidatk dodana lansko leto, vendar so bili zahtevni določeni sklopi reform, med njimi pravosodno upravljanje, protikorupcijska zakonodaja in boj proti oligarhizaciji.

Raketni napad prekinil slovesnost v Zaporožju, vojaški vrh na udaru kritik V napadu blizu frontne črte v južni regiji Zaporožje naj bi bilo v petek ubitih 19 vojakov 128. gorske napadalne brigade, so sporočile ukrajinske enote, ukrajinski poslanec Mihailo Volinec pa je dejal, da je bilo ubitih 28 ljudi, 53 pa naj bi bilo poškodovanih. V regiji se je namreč odvijala slovesnost vojakom, podeljevale so se medalje, ko so jih zadele rakete, poroča BBC. Napad naj bi bil izveden, ko so ukrajinske enote obeleževale dan artilerije, ki je namenjen vojaškemu osebju, zaposlenemu v artilerijskih in raketnih enotah. Zdaj se ukrajinski vojaški vrh sooča s kritikami, da so organizirali slovesnost v tem trenutku.

Mnogi ukrajinski vojaki so sicer komentirali, da se slovesnost sploh ne bi smela odvijati na prostem, še zdaleč pa ne tako blizu sovražnih položajev. "Vsak vojak na bojnem območju – na sovražnikovi ognjeni črti in pri zračnem izvidovanju – ve, kako se obnašati na prostem, kako zagotoviti varnost," je dejal ukrajinski predsednik. Sergej Sternenko, znan ukrajinski prostovoljec, je predlagal, da bi morali poveljnika, ki je slovesnost organiziral, zapreti do konca življenja. "Podobnih incidentov je bilo že veliko, na žalost." "Kdo jih je tam zbral, zakaj je ime te osebe prikrito? Čigava je bila ta pobuda?" se sprašujejo vojaki, navaja BBC. Ukrajinski predsednik je odredil preiskavo, ni pa razkril, za katero vas naj bi šlo. Ruski blogerji pa so navedli, da naj bi šlo za vas Dimitrovo, ki jo je Ukrajina leta 2016 preimenovala v Zarične. Ukrajinsko strateško poveljestvo je sporočilo, da so Rusi uporabili Iskander-M, rusko balistično raketo kratkega dosega.

Ukrajinska protiofenziva naj bi namreč dosegala malo napredka, pojavlja pa se strah, da bodo zahodni ukrajinski zavezniki začeli postopoma zmanjševati svojo pomoč. Sicer je britanska obveščevalna služba v zadnjem poročilu navedla, da je Rusija med napadi na vzhodu Ukrajine izgubila okoli 200 oklepnih vozil. Ruske sile so po poročanju BBC v zadnjih tednih skušale napredovati v vzhodni in severovzhodni Ukrajini, vendar ukrajinska vojska trdi, da so bili vsi napadi uspešno odbiti. Zelenski na obisk v Kijev povabil Donalda Trumpa Zelenski je na obisk v Ukrajino povabil tudi nekdanjega ameriškega predsednika Trumpa, potem ko je ta večkrat dejal, da bi rusko vojno proti Ukrajini končal v pičlih 24 urah, če bi bil ponovno izvoljen za predsednika. "Če bom predsednik, bom to vojno rešil v enem dnevu, v 24 urah," je takrat za CNN dejal Trump. "Sestal se bom s Putinom. Sestal se bom z Zelenskim. Oba imata slabosti in oba imata prednosti. In v 24 urah bo ta vojna rešena."

Vladimir Putin in Donald Trump